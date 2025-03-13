Туалетная бумага Zewa станет Zemma (обновлено)

UPD: В пресс-службе компании «ЭвоКом» Sostav сообщили, что обновленный логотип и дизайн будут представлены позднее, так как сейчас они находятся в процессе разработки. Зарегистрированные в Роспатенте варианты логотипа могут быть изменены.

Компания «ЭвоКом» перезапустит свой бренд туалетной бумаги, бумажных полотенец и салфеток Zewa. Продукция будет выходить под брендом Zemma, сообщает РБК со ссылкой на заявление компании.

При выборе нового названия «ЭвоКом» провела несколько тестов с потребителями и определила, что именно это название отвечает критериям «привлекательности, преемственности, соответствия категории, легкости запоминания и воспроизведения».

Ребрендинг будет постепенным. Начиная с марта 2025 года на упаковках представленных в магазинах товаров появится анонс нового бренда, а под названием Zemma продукцию начнут выпускать летом 2026 года. В компании пообещали, что смена названия никак не отразится на качестве продукции.

В феврале 2025-го Роспатент зарегистрировал на «ЭвоКом» два товарных знака — первый и второй.

Комментарий пресс-службы компании «ЭвоКом»: В 2026 году товары бренда Zewa начнут выпускаться под новым названием — Zemma, но обновленный логотип и дизайн компания представит позднее. Сейчас они находятся в разработке, и зарегистированные в Роспатенте варианты могут меняться.

Ранее продажей товаров Zewa, а также Libresse, Tork и TENA в России занималась шведская компания Essity. В апреле 2022 года она объявила об уходе с российского рынка, а затем сообщила о локализации производства товаров.