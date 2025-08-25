EUROKAPPA представила обновленную айдентику

Рынок ортодонтии ускорился: цифровые протоколы лечения, новые стандарты сервиса и запрос на прозрачность на каждом этапе. На этом фоне для EUROKAPPA стало важно укрепить доверие у ключевых сегментов — профессионального сообщества и потребителей — и говорить с каждой из этих групп на одном спокойном визуальном языке. Подробностями компания поделилась с редакцией Sostav.
Концепция
В EUROKAPPA изучили, как их воспринимают врачи-ортодонты и пациенты, и выяснили, что от марки ждут:
- единый, сдержанный визуальный код без «шума»;
- упаковку, учитывающую реальный путь лечения;
- современный сайт с быстрым доступом к клиническим кейсам и рекомендациям по применению инноваций.
Опорой новой системы стал глубокий синий, а в качестве символа выбран кит — воплощение масштаба, силы и уверенности. Он отражает стабильность и надежность, а также заботу о пациентах.
Константин Егоров, генеральный директор EUROKAPPA:
Инвестируя в обновление концепции, компания демонстрирует свою динамичность, инновационность и готовность идти в ногу со временем. Исследование показало запрос на ясность. Отсюда — глубокий синий, строгая типографика и графика движения. Все должно быть читаемо и работать на дисциплину ношения.
Этапы проекта
- Анализ рынка и аудитории. Проведено исследование потребностей врачей-ортодонтов и пациентов, а также изучены глобальные тенденции стоматологической отрасли.
- Разработка нового визуального кода. Базовым элементом айдентики выбран глубокий синий цвет. Обновление брендбука связало все креативные концепции и упорядочило их.
- Обновление упаковки. Введен новый формат из двух элементов — коробки для врача и коробки для пациента — для удобства хранения и организации лечения. Обновлены аксессуары внутри.
- Редизайн сайта. Сайт стал более интуитивным и удобным: добавлен раздел с разработками и расширен блок клинических случаев.
- Выбор маскота. Символом бренда стал кит — образ масштаба, силы, уверенности и плавности, отражающий преимущества компании-производителя элайнеров.
Анастасия Логова, директор по маркетингу EUROKAPPA:
Для нас важно, чтобы и врачи, и пациенты получали единый, предсказуемый опыт — от упаковки до сайта — и чувствовали, что процесс лечения прозрачен и выстроен логично. Поэтому мы проанализировали бренд с перспективы обеих сторон и пересобрали ключевые точки контакта. В результате каждая деталь — от структуры сайта до логики упаковки — отражает наши ключевые ценности: качество, инновации и заботу. Современный дизайн аксессуаров и элементы дизайна на обновленном сайте подчеркивают стиль и инновационность компании.
Ключевые визуалы
Знак и палитра. Глубокий синий — как основной; нейтральные оттенки — для клинических материалов; лаконичная типографика — для высокой читаемости инструкций.
Маскот-Кит. Контурная версия — в деловой коммуникации; персонажная — в образовательных и промо-форматах.
Сайт. В основном меню пользователь может выбрать интересующий его раздел (врач, клиника или пациент).
На странице врача удобно представлена информация об обучении, вебинарах и мероприятиях академии. Интерфейс интуитивно понятен: создана разводящая страница с анонсом самых важных разделов, а также быстрым доступом к кейсам, расписанию курсов, отзывам коллег и форме отправки заявки на сотрудничество. На странице пациента просто и понятно можно найти удобную клинику-партнера.
Как было «до», и что стало «после»
До
- Универсальная упаковка без разделения ролей, смешение «шагов» лечения.
- Сайт с линейной навигацией, клинические случаи и инновации — разрозненные разделы.
- Визуальный язык без знакового символа, ограниченная система носителей.
После
- Упаковка 2-вектора. Теперь коробка EUROKAPPA состоит из двух незаменимых элементов — коробки для врача и коробки для пациента. Это изменение внедрено с целью удобства хранения продукции всеми участниками процесса ортодонтического лечения. Врач может хранить элайнеры в специальной коробке до следующего визита пациента, а пациент — хранить последующие шаги элайнеров, не теряя их в красивой упаковке.
- Сайт. Три быстрых входа («Врач» / «Пациент» / «Клиника»), раздел «Инновации» (когда и что применять), расширенный блок клинических случаев.
- Единый визуальный код. Глубокий синий, лаконичная типографика, графические траектории и маскот-Кит как уникальный маркер бренда.
Анастасия Логова, директор по маркетингу EUROKAPPA:
Наша задача была создать визуальный язык, который одинаково органично работает в профессиональной и клиентской среде. Так мы разработали систему, где упаковка, сайт, графика и маскот связаны единым кодом, упрощающим путь пациента и подчеркивающим лидерский статус бренда. Бесценным считаю тот факт, что вся работа «in house». Даже творческие задачи можно структурировать и в рамках общего проекта добиться высокого уровня результата работы сотрудников маркетинга
Команда проекта
EUROKAPPA
Старший дизайнер — Лика Кристина
Веб-дизайнер — Новосад Анастасия
Маркетолог — Езюкова Анастасия
Интернет-маркетолог — Евмушкова Валентина
Директор по маркетингу — Логова Анастасия