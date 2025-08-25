EUROKAPPA представила обновленную айдентику

Рынок ортодонтии ускорился: цифровые протоколы лечения, новые стандарты сервиса и запрос на прозрачность на каждом этапе. На этом фоне для EUROKAPPA стало важно укрепить доверие у ключевых сегментов — профессионального сообщества и потребителей — и говорить с каждой из этих групп на одном спокойном визуальном языке. Подробностями компания поделилась с редакцией Sostav.

Концепция

В EUROKAPPA изучили, как их воспринимают врачи-ортодонты и пациенты, и выяснили, что от марки ждут:

единый, сдержанный визуальный код без «шума»;

упаковку, учитывающую реальный путь лечения;

современный сайт с быстрым доступом к клиническим кейсам и рекомендациям по применению инноваций.

Опорой новой системы стал глубокий синий, а в качестве символа выбран кит — воплощение масштаба, силы и уверенности. Он отражает стабильность и надежность, а также заботу о пациентах.

Константин Егоров, генеральный директор EUROKAPPA: Инвестируя в обновление концепции, компания демонстрирует свою динамичность, инновационность и готовность идти в ногу со временем. Исследование показало запрос на ясность. Отсюда — глубокий синий, строгая типографика и графика движения. Все должно быть читаемо и работать на дисциплину ношения.

Этапы проекта

Анализ рынка и аудитории. Проведено исследование потребностей врачей-ортодонтов и пациентов, а также изучены глобальные тенденции стоматологической отрасли.

Разработка нового визуального кода. Базовым элементом айдентики выбран глубокий синий цвет. Обновление брендбука связало все креативные концепции и упорядочило их.

Обновление упаковки. Введен новый формат из двух элементов — коробки для врача и коробки для пациента — для удобства хранения и организации лечения. Обновлены аксессуары внутри.

Редизайн сайта. Сайт стал более интуитивным и удобным: добавлен раздел с разработками и расширен блок клинических случаев.

Выбор маскота. Символом бренда стал кит — образ масштаба, силы, уверенности и плавности, отражающий преимущества компании-производителя элайнеров.

Анастасия Логова, директор по маркетингу EUROKAPPA: Для нас важно, чтобы и врачи, и пациенты получали единый, предсказуемый опыт — от упаковки до сайта — и чувствовали, что процесс лечения прозрачен и выстроен логично. Поэтому мы проанализировали бренд с перспективы обеих сторон и пересобрали ключевые точки контакта. В результате каждая деталь — от структуры сайта до логики упаковки — отражает наши ключевые ценности: качество, инновации и заботу. Современный дизайн аксессуаров и элементы дизайна на обновленном сайте подчеркивают стиль и инновационность компании.

Ключевые визуалы

Знак и палитра. Глубокий синий — как основной; нейтральные оттенки — для клинических материалов; лаконичная типографика — для высокой читаемости инструкций.

Маскот-Кит. Контурная версия — в деловой коммуникации; персонажная — в образовательных и промо-форматах.

Сайт. В основном меню пользователь может выбрать интересующий его раздел (врач, клиника или пациент).

На странице врача удобно представлена информация об обучении, вебинарах и мероприятиях академии. Интерфейс интуитивно понятен: создана разводящая страница с анонсом самых важных разделов, а также быстрым доступом к кейсам, расписанию курсов, отзывам коллег и форме отправки заявки на сотрудничество. На странице пациента просто и понятно можно найти удобную клинику-партнера.

Как было «до», и что стало «после»

До

Универсальная упаковка без разделения ролей, смешение «шагов» лечения.

Сайт с линейной навигацией, клинические случаи и инновации — разрозненные разделы.

Визуальный язык без знакового символа, ограниченная система носителей.

После

Упаковка 2-вектора. Теперь коробка EUROKAPPA состоит из двух незаменимых элементов — коробки для врача и коробки для пациента. Это изменение внедрено с целью удобства хранения продукции всеми участниками процесса ортодонтического лечения. Врач может хранить элайнеры в специальной коробке до следующего визита пациента, а пациент — хранить последующие шаги элайнеров, не теряя их в красивой упаковке.

Сайт. Три быстрых входа («Врач» / «Пациент» / «Клиника»), раздел «Инновации» (когда и что применять), расширенный блок клинических случаев.

Единый визуальный код. Глубокий синий, лаконичная типографика, графические траектории и маскот-Кит как уникальный маркер бренда.

Анастасия Логова, директор по маркетингу EUROKAPPA: Наша задача была создать визуальный язык, который одинаково органично работает в профессиональной и клиентской среде. Так мы разработали систему, где упаковка, сайт, графика и маскот связаны единым кодом, упрощающим путь пациента и подчеркивающим лидерский статус бренда. Бесценным считаю тот факт, что вся работа «in house». Даже творческие задачи можно структурировать и в рамках общего проекта добиться высокого уровня результата работы сотрудников маркетинга

Команда проекта

EUROKAPPA

Старший дизайнер — Лика Кристина

Веб-дизайнер — Новосад Анастасия

Маркетолог — Езюкова Анастасия

Интернет-маркетолог — Евмушкова Валентина

Директор по маркетингу — Логова Анастасия