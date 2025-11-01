Sostav.ru

01.11.2025 в 11:45

«Это кто приготовилл?»: «ВкусВилл» и Great представили новую рекламную кампанию

Серия включает три ролика

28

Торговая сеть «ВкусВилл» и агентство Great запустили кампанию, посвященную линейке готовой еды. Вместо привычных формул вроде «вкусно и полезно» команда придумала собственный глагол — «приготовилл».

Перед Great стояла задача напомнить, что у «ВкусВилла» большой ассортимент готовых блюд с чистым составом. Креаторы нашли универсальный инсайт — реакцию на вкусное блюдо. Сначала думаешь: «Ммм, вкусно», а потом задаешься вопросом: «Это кто приготовил?».

Ответ оказался очевиден: «ВкусВилл приготовилл». Так пришла идея «забрендировать» глагол, добавив фирменное двойное «лл». Основой кампании стала серия роликов, где это слово звучит естественно, как будто было всегда.

В серию вошли три OLV-ролика: «Завтрак», «Обед» и «Ужин». Видео объединены музыкальным треком «ВкусВилл приготовилл» и серией кейвижуалов с тем же посылом.

Статичные форматы KV появились на классических носителях, городских экранах, в метро, соцсетях и приложениях.

«Это кто приготовилл?»: «ВкусВилл» и Great представили новую рекламную кампанию

Трек стал основой для радиоролика, встающего в рекламные блоки. Неожиданный результат кампании — просьбы пользователей выложить сингл в открытый доступ. Премьера трека состоялась на платформе «Яндекс Музыка».

Андрей Дансков, креативный директор и управляющий партнер Great:

Будем честны, рефрен «ВкусВилл приготовил» стал звучать у нас в ушах еще до того, как мы пришли к идее завернуть эту фразу в трек и сделать ядром кампании. А когда мы нащупали инсайт, стало понятно, что трек неизбежен. Казалось бы, кого сейчас удивишь музыкальным форматом, но нам, смеем надеяться, удалось запасть в души зрителей.

Егор Калиновский, руководитель маркетинговых коммуникаций «ВкусВилл»:

Иногда простое решение работает лучше сложных идей. Мы добавили всего одну букву в глагол — и получили узнаваемую, живую кампанию. «ПриготовиЛЛ» — этот прием сразу связывает кампанию с брендом «ВкусВилл», музыкальный трек цепляет, а продажи показывают, что формат зашел: за месяц прирост новых покупателей готовой еды — 65%.

Состав творческой группы:

«ВкусВилл»
Great
Stereotactic

GREAT Креатив Реклама ВкусВилл
