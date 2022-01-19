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18+
19.01.2022 в 16:30

Escada America объявила о банкротстве

Компания долгое время была убыточной, а немецкое подразделение подавало заявки на банкротство в 2009 и 2020 годах

Американское подразделение модного дома Escada подало заявку о банкротстве, что стало последним этапом в признании финансовых трудностей бренда. Компания задолжала от $1 млн до $10 млн в общей сложности от 100 до 199 кредиторам. В заявке также указаны активы в том же диапазоне, сообщает WWD.

Многие задолженности компании относятся к арендной плате, а также считаются спорными. Крупнейших кредиторов Escada America три: 717 GFC в Нью-Йорке с долгом $5,1 млн; Beverly Hills Wilshire Hotel, которому бизнес должен $2,5 млн, и Samson Management Corp. в Квинсе — ему модный дом должен $1,3 млн.

В 2009 году новым владельцем обанкротившегося немецкого дома моды Escada стала Мегха Миттал (Megha Mittal), невестка индийского миллиардера Лакшми Миттала, владеющего сталелитейной ArcellorMittal.

В 2019 году Escada продали частной инвестиционной компании Regent из Беверли-Хиллз, однако приобретение не оправдало себя, так как модное направление претерпело ряд сбоев и волну банкротств на фоне пандемии. В сентябре 2020 года немецкое подразделение модного дома объявило о своём банкротстве во второй раз.

Escada
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