Эрнест Дихтер — исследователь, превративший бессознательное в главный актив бренда

Человек, который первым осмелился заявить, что покупатель сам не знает, чего хочет, — и превратил этот факт в передовое маркетинговое оружие — австрийский психоаналитик Эрнест Дихтер.

В 1938 году он сошел с трапа корабля в Нью-Йорке с сотней долларов в кармане и багажом из венских психоаналитических идей, спасаясь от Третьего Рейха. Начав карьеру с нуля, Эрнест Дихтер случайным образом попал в ряды маркетинговых аналитиков. Но случайности, как мы все знаем, не случайны.

Дихтеру удалось перевернуть представление маркетологов о потребителе, когда он превратил банальную гигиену в ритуал, а обычный седан — в поле битвы между долгом и запретным удовольствием. Эрнест убедил весь мир, что бренды — это не товары, а персонажи с душой, характером и даже комплексами. И если вы до сих пор думаете, что покупаете машину за надежность, а хлопья за пользу — вы уже попались в ту самую ловушку, которую он первым научился обнажать.

И хотя позже Дихтера критиковали за манипуляции, а фрейдистский анализ вышел из моды, именно он изменил маркетинг раз и навсегда. Он легитимизировал сексуальность в рекламе и доказал: рациональный покупатель — фикция. Мы покупаем не вещи, а желания. И с тех пор каждый брифинг начинается с поиска эмоций, которые мы даже не осознаем.

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