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18+
17.01.2022 в 16:27

Энрике Фернандес вернётся на пост главы «М.Видео-Эльдорадо»

Он сменит Александра Изосимова, проработавшего на позиции генерального директора почти 1,5 года

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Бывший генеральный директор сети «М.Видео-Эльдорадо» Энрике Фернандес вернётся на позицию главы компании с 18 января. Он сменит Александра Изосимова, пришедшего на его место в сентябре 2020 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Фернандес возглавлял техноритейлер в 2016−2020 годах. Он перешёл на позицию генерального директора «М.Видео» с поста коммерческого директора, а позже провёл слияние двух компаний. Под его руководством сеть ввела омниканальную модель, запустила кредитную платформу, бренд небольших магазинов m_mobile, а также мобильное приложение. Теперь Фернандес займётся улучшением операционных процессов и качества сервисов.

До прихода в «М.Видео-Эльдорадо» Изосимов руководил «Вымпелкомом» (бренд «Билайн») в 2003−2011 годах. Позже он входил в советы директоров и руководство «Балтики», Ericsson AB, Teleopti AB, MTG AB, Transcom SPA и East Capital AB и других компаний. На позиции главы «М.Видео-Эльдорадо» он занимался укреплением позиций в онлайн-торговле, ростом акционерной стоимости и ликвидности акций. В прошлом году ритейлер провёл SPO по нижней границе ценового диапазона.

М.Видео-Эльдорадо Энрике Фернандес Александр Изосимов
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