Организаторы «Эмми» исключат из конкурсной программы все связанные с Россией проекты

Исполнительный комитет Международной телеакадемии принял решение исключить из конкурсной программы телевизионной премии «Эмми» все проекты, созданные российскими компаниями или совместно с ними, а также программы, произведённые для российских каналов или стриминговых платформ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на организаторов премии.

«В поддержку Украины исполнительный комитет Международной академии принял решение исключить все программы из России из конкурса International Emmy Awards в этом году», — говорится в сообщении организаторов премии. В обращении также напоминается о приостановлении контактов с российскими кинодеятелями и компаниями.

Среди проектов, не допущенных к конкурсу, оказался и фильм «Амазонки XXI века» канала RTVI, посвящённый сильным и успешным женщинам современного мира. По словам генерального директора RTVI Ольги Пивень, отказ «Эмми» рассматривать участие их проекта удивил команду. Она выразила надежду, что ситуация с изоляцией российской культуры «не дойдёт до абсурда, и успешные проекты на русском языке будут представлены на международных площадках».

Ольга Пивень, генеральный директор RTVI: Хотелось бы напомнить, что RTVI — международное СМИ, наша задача — предоставлять объективную информацию согласно принципам свободной журналистики, на русском языке, который является основным языком потребления информации для выходцев из всех постсоветских стран. Проект, с которым мы вышли на конкурс, особенно актуален в реалиях сегодняшнего дня — его героини разных национальностей, эмигрировали в США из стран бывшего СССР, построили успешную карьеру и стали настоящими амазонками современности. Хотелось бы верить, что подобные отказы — это лишь временная эмоциональная реакция.

Ранее Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров приостановила аккредитацию Московского международного кинофестиваля и международного кинофестиваля «Послание к человеку».

В середине марта на сайте Берлинского кинофестиваля появилось сообщение, что российские официальные госучреждения или делегации, а также актёров, поддерживающих спецоперацию на Украине, не допустят к участию.



Кроме того, Каннский и Венецианский кинофестивали отказались принимать делегации из России — ограничения не касаются независимых российских кинематографистов. Об этом говорится на сайтах кинофестивалей.