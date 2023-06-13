Эмин Агаларов планирует выпускать энергетик Berg в Подмосковье

Структура Эмина Агаларова, сына владельца Crocus Group Араса Агаларова, этим летом начнёт производство энергетических напитков Berg в Подмосковье. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, партнёрами бизнесмена стали совладельцы выпускающей напитки Berg в Азербайджане Berg Energy.

В конце мая созданное Эмином Агаларовым для выпуска напитков ООО «Уни Пак» направило заявку на регистрацию товарного знака Berg, пишет «Ъ» со ссылкой на данные Роспатента.

По данным ЕГРЮЛ, в октябре 2022 года по 25% «Уни Пак» получили граждане Азербайджана Хаял Аббасзаде, Фуад Алиев и Наил Агаев.

Компания «Уни Пак» управляет заводом «Спасо-Бородинские воды» в Подмосковье. На заводе выпускаются марки Tornado Energy, Fresh Bar и «Ильинские лимонады» из портфеля Global Functional Drinks.

Ранее Эмин Агаларов занимал пост первого вице-президента Crocus Group (торговые центры Vegas, гипермаркеты «Твой дом»). В конце мая он заявил, что хочет сконцентрироваться на собственных проектах. Crocus Group владеет отец бизнесмена.

Опрошенные изданием эксперты говорят, что продажи энергетиков растут двузначными темпами, однако инвесторам придётся учитывать начинающий действовать акциз и ограниченное предложение алюминиевой банки.

Как отмечает один из основателей Famous Amazing Brands (напитки Vanilla Flight и Anarchy) Антон Стельмаков, ограниченное предложение алюминиевой банки может сохраняться до запуска завода в Ульяновске мощностью 1,5 млрд банок в год. Его строительство начала американская Ball, ушедшая из России. Купившая активы Ball в стране группа «Арнест» рассчитывает ввести завод до конца года.

В апреле директор департамента международной кооперации и лицензирования внешней торговли Минпромторга Роман Чекушов заявил, что в России удалось полностью импортозаместить производство алюминиевых банок за год.

По его словам, в начале 2022 года около 70% от всего объёма алюминиевых банок в стране были американского производства.