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28.07.2020 в 18:45

Бренды смогут интегрироваться в подкасты популярных шоу радиостанций ЕМГ

Первую рекламную акцию в новом формате «Европейская медиагруппа» провела для FCA Group

Европейская медиагруппа предлагает партнёрам новый формат рекламной интеграции в digital-пространстве. Теперь продвижение брендов возможно в подкастах популярных шоу радиостанций медиахолдинга на более чем 45 платформах, включая Аpple Рodcasts. Таким образом кампании обеспечивается дополнительный охват в сети.

Первую рекламную акцию в новом формате ЕМГ провела для FCA Group. Спонсорский 15-секундный ролик об автомобилях Jeep Compass был в июне интегрирован в подкаст популярного вечернего шоу РАШ на «Европе Плюс». С помощью нестандартного инструмента коммуникации бренд повысил свою узнаваемость среди вовлечённых слушателей — большинство пользователей не перематывают рекламу во время воспроизведения. У опции есть возможность тематического таргетинга, чтобы объявление клиента попадало в конкретный контекст.

Также в кампании был задействован аудио-преролл на сайтах «Европы Плюс», «Дорожного радио», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», «Нового Радио» и STUDIO 21, что позволило привлечь внимание максимально большой среди всех российских радиохолдингов аудитории онлайн-ресурсов.

Андрей Пантелеев, директор департамента продаж интернет-рекламы «Европейской медиагруппы»:

Мы постоянно ищем, разрабатываем и внедряем новые форматы, с помощью которых наши рекламодатели смогут получить широкий рекламный охват. Спонсорская интеграция в подкасты позволит им приобрести лояльную и качественную аудиторию не только в FM-диапазоне по всей зоне вещания станций ЕМГ, но и в цифровой среде.

Подкасты различных радиошоу ЕМГ и отдельные их выпуски регулярно попадают в топ приложения Аpple Рodcasts. По итогам прошлого года музыкальный чарт «Европы Плюс» занял одну из лидирующих позиций в рейтинге подкастов, а STUDIO 21 Podcasts попал в тридцатку наиболее успешных новых аудиоформатов по версии Apple Music Russia 2019.

Дмитрий Лещев, digital-директор «Европейской медиагруппы»:

Мы внимательно следим за развитием индустрии. По разным оценкам, российская аудитория подкастов динамично растет и составляет более 10 млн слушателей в месяц. При этом сам формат для крупных игроков медиарынка в новинку, поэтому у рекламодателей есть возможность протестировать его по разумным ценам.

Только за май 2020 года совокупное количество прослушиваний подкаст-шоу радиостанций «Европейской медиагруппы» составило более 570 тыс. (не считая воспроизведения записей после скачивания), что на 130 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Европейская медиагруппа EMG
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