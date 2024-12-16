Email-маркетинг: как запустить рассылку, которую дочитают до конца

В условиях информационной перегрузки, когда каждый день приходят сотни писем, email-маркетинг выделяется своей глубиной и персонализированным подходом. Чтобы привлечь внимание и заставить подписчика дочитать письмо до конца, важно не только использовать креативные заголовки, но и понимать потребности аудитории. Коммуникационное агентство MYGRIBS поделилось с редакцией Sostav несколькими советами, как сделать email-рассылку эффективней.

Определение целей и аудитории

Перед тем как создать эффективное письмо, важно понять не только цель рассылки, но и роль, которую оно должно играть в общей маркетинговой стратегии. Основная цель может быть разной — от прямого стимулирования покупок до укрепления. Согласно исследованиям аналитической компании Litmus, около 60% маркетологов оценивают ROI от email-рассылок как высокий или очень высокий, что делает этот канал одним из самых результативных и относительно доступных для взаимодействия с клиентом. Но чтобы извлечь максимум, важно определить четкую цель.

Часто цель маркетингового письма кроется в мотивации клиента к конкретному действию, и оно должно стать для него полезным, точным и своевременным.

Например, если задача — увеличить продажи, то фокус на узком сегменте подписчиков и предложении, специально подобранном под их запросы, дает больше шансов на отклик.

Если же рассылка нацелена на удержание клиента, в фокусе может быть укрепление доверия — например, через полезные статьи, руководства или новостные рассылки о компании.

Заголовок — ваше первое впечатление. Начинайте с выводов

Исходя из анализа открываемости писем, можно утверждать, что менее 3 секунд решают, откроет ли человек письмо или проигнорирует его, отправив в корзину. Согласно исследованию компании HubSpot, 35% людей открывают письма, основываясь исключительно на заголовке. Это статистика, которая подчеркивает, насколько важен этот элемент в успешной email-кампании. Заголовок должен побуждать к действию — будь то клик, открытие письма или желание дочитать его до конца.

Техника, которую используют успешные бренды: интрига без кликбейта

Суть интриги заключается в том, чтобы создать у получателя ощущение важности, побудить его открыть письмо, не обещая невозможного. Привлекать внимание можно с помощью уникальности предложения, срочности или персонализации. Однако важно избегать так называемого кликбейта, когда заголовок обещает больше, чем содержание письма.

Персонализация контента

Исследования показывают, что персонализированные письма побуждают готовность подписаться у 59% опрошенных (данные Digital Publishing Survey).

Если вы можете отправить письмо с предложением, соответствующим интересам пользователя, или напомнить о недавно оставленном товаре в корзине, вероятность того, что письмо будет открыто и прочитано, возрастает в разы. Сегментация аудитории, которая может учитывать предпочтения, историю покупок, а также взаимодействие с контентом, становится неотъемлемой частью успешных email-рассылок.

Успех каждой рассылки напрямую зависит от глубокого понимания своей аудитории, умения говорить на ее языке и создавать ценные, релевантные предложения. В условиях информационного шума, где каждый подписчик ежедневно получает десятки писем, критически важно выделяться.