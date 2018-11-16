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Элтон Джон блеснул в трогательном рождественском ролике

16.11.2018 в 11:55

Британский ритейлер Jown Lewis & Partners показал определяющие моменты в карьере музыканта

Сеть британских универмагов John Lewis & Partners выбрала самого Элтона Джона в качестве звезды очередной рождественской рекламной кампании. В преддверии новогодней суеты предлагаем вам насладиться прошлогодней подборкой от ритейлера.

Новый ролик построен по принципу рондо — начинается и заканчивается Элтоном Джоном нашего времени. По мере того, как из-под пальцев великого певца и композитора струится мелодия Your Song, мы наблюдаем Элтона Джона разных возрастов и культурных эпох — вот музыкант-хиппи играет в андерграундном пабе, здесь разрывает стадион своей бешеной энергетикой, а тут исполняет рок-н-ролл на семейном торжестве…

В конце ролика нам показывают истоки: маленький Элтон получает в качестве новогоднего подарка фортепиано, и определённо это было любовью с первого взгляда (причём взаимной), с первого же нажатия клавиш инструмента.

В последние секунды ролика мы наблюдаем лаконичный, и вместе с тем глубокий слоган «Некоторые подарки — больше, чем просто подарки».

К слову, гонорар Элтона Джона от участия в рекламной кампании John Lewis & Partners был полностью пожертвован в его фонд, поддерживающий спортивные и музыкальные достижения детей.

Элтон Джон Jown Lewis & Partners
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