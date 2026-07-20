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20.07.2026 в 12:45

Экспорт легковушек из Китая в Россию вырос вдвое в первом полугодии

Объем экспорта в денежном выражении составил $6,24 млрд

Китай в январе-июне 2026 года увеличил экспорт легковых автомобилей в Россию в стоимостном выражении на 134,7% — до $6,24 млрд. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР, которые приводит ТАСС.

Годом ранее, в первом полугодии 2025-го, объем поставок легковых машин оценивался в $2,66 млрд. Таким образом, за год показатель вырос на $3,58 млрд.

Поставки грузовых автомобилей из Китая в Россию также продемонстрировали рост: за шесть месяцев они увеличились на 55,2% и достигли $456,17 млн против $293,99 млн годом ранее. Экспорт автокомпонентов вырос на 14,3% — с $1,1 млрд до $1,19 млрд.

Совокупный объем экспорта из Китая в Россию легковых и грузовых автомобилей, а также автокомпонентов вырос на 97,4% — до $7,89 млрд. В первом полугодии 2025 года показатель составлял около $4 млрд.

По подсчетам ТАСС, автомобильная продукция заняла около 13% в общем объеме китайских поставок в Россию за отчетный период. Всего экспорт товаров из Китая в РФ за первые шесть месяцев 2026 года вырос на 28,4% и достиг $60,6 млрд.

Китай автомобили Россия
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