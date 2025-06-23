Эксперты рассказали, как компаниям выигрывать конкуренцию за внимание

20 июня на Петербургском международном экономическом форуме прошла сессия об экономике внимания при поддержке «Авито AdTech». Основной темой стали технологии, и как они помогают выделяться среди информационного шума. В дискуссии приняли участие телеведущая Ксения Собчак, представители Авито , Rambler&Co, «Фонтанка.ру», РБК и WildJam.

Старший управляющий директор «Авито» Артем Кумпель сообщил, что технологии — ключевой инструмент для вовлечения пользователей. Технологии стали развиваться в нужную сторону. Сегодня они помогают человеку получать ту информацию, которая ему нужна и интересна.

Артем Кумпель, старший управляющий директор «Авито»: Мы активно используем рекомендательные алгоритмы в нашем новом кабинете «Авито Реклама». И это особенно актуально в условиях драматично растущего объема контента по всему миру. Благодаря технологиям мы успешно конкурируем за внимание человека с его другими повседневными активностями.

Чтобы увеличить эффективность донесения основных сообщений до аудитории, бренды должны пересмотреть форматы коммуникации с аудиторией. Директор по маркетингу и коммуникациям РБК Андрей Сикорский считает, что реклама не должна быть кричащей и навязчивой. Аудитории не интересен набор слоганов, пользователи обращают внимание на истории, органично встроенные в контент. Коммуникация от бизнеса должна быть личной, адресной, эмпатичной. Именно так можно удержать внимание людей и добиться настоящего вовлечения.

Форматы общения брендов с пользователями необходимо адаптировать к появлению новых сервисов и менять от региона к региону. По словам главного редактора «Фонтанки.ру» Александра Горшкова, мир становится более комплексным, и вместе с ним усложняются бизнес-коммуникации. Раньше была газета и понятный тираж — теперь это тексты, видео, соцсети, Telegram-каналы и офлайн-мероприятия. Больше нельзя работать по одной схеме — нужно адаптироваться под каждую аудиторию, регион, площадку. Игнорировать — значит просто не выжить в новой реальности.

Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер, согласен, что использование технологий должно отличаться от площадки к площадке.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co: Чтобы создавать качественный контент, мы сначала изучаем пользователя — его привычки, цели, платформу, на которой он потребляет информацию. Люди приходят на «Авито», чтобы купить, а в медиа — чтобы узнать. Технологии, в том числе искусственный интеллект, уже сегодня помогают точнее понимать аудиторию и давать ей именно то, что нужно — в нужный момент, на нужной площадке.

Основатель WildJam Ярослав Андреев уверен, что бренды, которые планируют привлекать взрослую и платежеспособную аудиторию, должны делать это через детей. Раньше пульт от телевизора был у мамы — она решала, что смотреть. Сейчас пульт от информации — у детей. Они живут в интернете, задают тренды, первыми видят контент и передают его взрослым. Это уже не просто поколенческий сдвиг — это смена власти в медиапотреблении. Бренды и взрослые пользователи вынуждены ориентироваться на то, что выбирает молодежь.

Участники дискуссии пришли к мнению, что ответ новым вызовам, связанным с экономикой внимания, требует совместных усилий со стороны всех игроков медиарынка. Отраслевые партнерства — один из способов решить эту задачу. Такой подход может объединить усилия нескольких игроков, сделать привлечение внимания дешевле для всех, а также оградить пользователей от слишком обильного числа сообщений в онлайне и высвободить ресурс внимания. Только так можно создавать условия для эффективной работы с аудиторией и повышения качества жизни пользователей в эпоху информационного избытка.