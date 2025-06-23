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23.06.2025 в 11:05

Эксперты рассказали, как компаниям выигрывать конкуренцию за внимание

Участники медиарынка провели дискуссию на ПМЭФ

20 июня на Петербургском международном экономическом форуме прошла сессия об экономике внимания при поддержке «Авито AdTech». Основной темой стали технологии, и как они помогают выделяться среди информационного шума. В дискуссии приняли участие телеведущая Ксения Собчак, представители Авито , Rambler&Co, «Фонтанка.ру», РБК и WildJam.

Старший управляющий директор «Авито» Артем Кумпель сообщил, что технологии — ключевой инструмент для вовлечения пользователей. Технологии стали развиваться в нужную сторону. Сегодня они помогают человеку получать ту информацию, которая ему нужна и интересна.

Артем Кумпель, старший управляющий директор «Авито»:

Мы активно используем рекомендательные алгоритмы в нашем новом кабинете «Авито Реклама». И это особенно актуально в условиях драматично растущего объема контента по всему миру. Благодаря технологиям мы успешно конкурируем за внимание человека с его другими повседневными активностями.

Чтобы увеличить эффективность донесения основных сообщений до аудитории, бренды должны пересмотреть форматы коммуникации с аудиторией. Директор по маркетингу и коммуникациям РБК Андрей Сикорский считает, что реклама не должна быть кричащей и навязчивой. Аудитории не интересен набор слоганов, пользователи обращают внимание на истории, органично встроенные в контент. Коммуникация от бизнеса должна быть личной, адресной, эмпатичной. Именно так можно удержать внимание людей и добиться настоящего вовлечения.

Форматы общения брендов с пользователями необходимо адаптировать к появлению новых сервисов и менять от региона к региону. По словам главного редактора «Фонтанки.ру» Александра Горшкова, мир становится более комплексным, и вместе с ним усложняются бизнес-коммуникации. Раньше была газета и понятный тираж — теперь это тексты, видео, соцсети, Telegram-каналы и офлайн-мероприятия. Больше нельзя работать по одной схеме — нужно адаптироваться под каждую аудиторию, регион, площадку. Игнорировать — значит просто не выжить в новой реальности.

Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер, согласен, что использование технологий должно отличаться от площадки к площадке.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co:

Чтобы создавать качественный контент, мы сначала изучаем пользователя — его привычки, цели, платформу, на которой он потребляет информацию. Люди приходят на «Авито», чтобы купить, а в медиа — чтобы узнать. Технологии, в том числе искусственный интеллект, уже сегодня помогают точнее понимать аудиторию и давать ей именно то, что нужно — в нужный момент, на нужной площадке.

Основатель WildJam Ярослав Андреев уверен, что бренды, которые планируют привлекать взрослую и платежеспособную аудиторию, должны делать это через детей. Раньше пульт от телевизора был у мамы — она решала, что смотреть. Сейчас пульт от информации — у детей. Они живут в интернете, задают тренды, первыми видят контент и передают его взрослым. Это уже не просто поколенческий сдвиг — это смена власти в медиапотреблении. Бренды и взрослые пользователи вынуждены ориентироваться на то, что выбирает молодежь.

Участники дискуссии пришли к мнению, что ответ новым вызовам, связанным с экономикой внимания, требует совместных усилий со стороны всех игроков медиарынка. Отраслевые партнерства — один из способов решить эту задачу. Такой подход может объединить усилия нескольких игроков, сделать привлечение внимания дешевле для всех, а также оградить пользователей от слишком обильного числа сообщений в онлайне и высвободить ресурс внимания. Только так можно создавать условия для эффективной работы с аудиторией и повышения качества жизни пользователей в эпоху информационного избытка.

Avito ПМЭФ-2025
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