Эксперты перечислили самые популярные схемы финансового мошенничества

Для кражи денег мошенники в 90% случаев используют сценарии со звонками якобы от финансового регулятора, служб доставки или почты. Также аферисты применяют схему с фейковым взломом государственного сервиса. Об этом рассказали в пресс-службе компании F6.

В схеме со звонком якобы от сотрудника финансового регулятора человеку говорят о подозрительной активности на его счете или карте. Злоумышленник старается узнать данные, номер карты и коды безопасности или уговаривает жертву срочно перевести деньги на «безопасный» счет. По тому же сценарию работает схема с легендой о взломе учетной записи в госсервисе.

В схеме с доставкой или посылкой, которая ждет получения на почте, аферисты присылают фишинговую форму для оплаты или пытаются выманить у человека код доступа к госсервису.

Еще одна схема связана с выкупом товаров. Аферисты, обещая быстрый заработок, просят жертву приобретать товары на маркетплейсах. Деньги при этом поступают на счета дропов.

В схеме с инвестициями злоумышленники привлекают инвесторов, обещая им высокую доходность вложений, а затем исчезают вместе с деньгами. Чаще всего для такого типа мошенничества аферисты используют фейковые инвестиционные платформы и криптовалютные проекты.

Мошенники также развивают разные форматы схемы NFCGate и используют несовершеннолетних для компрометации устройств их родителей.

Ранее в МВД рассказали, что аферисты начали рассылать в мессенджерах и соцсетях сообщения от имени УК, ТСЖ и аварийных служб с угрозами скорого отключения воды и света или крупных штрафов из-за непереданных показаний счетчиков.