Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ПИК

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
22.08.2025 в 15:05

Эксперты перечислили самые популярные схемы финансового мошенничества

Аферисты чаще всего используют звонки якобы от финансового регулятора

Для кражи денег мошенники в 90% случаев используют сценарии со звонками якобы от финансового регулятора, служб доставки или почты. Также аферисты применяют схему с фейковым взломом государственного сервиса. Об этом рассказали в пресс-службе компании F6.

В схеме со звонком якобы от сотрудника финансового регулятора человеку говорят о подозрительной активности на его счете или карте. Злоумышленник старается узнать данные, номер карты и коды безопасности или уговаривает жертву срочно перевести деньги на «безопасный» счет. По тому же сценарию работает схема с легендой о взломе учетной записи в госсервисе.

В схеме с доставкой или посылкой, которая ждет получения на почте, аферисты присылают фишинговую форму для оплаты или пытаются выманить у человека код доступа к госсервису.

Еще одна схема связана с выкупом товаров. Аферисты, обещая быстрый заработок, просят жертву приобретать товары на маркетплейсах. Деньги при этом поступают на счета дропов.

В схеме с инвестициями злоумышленники привлекают инвесторов, обещая им высокую доходность вложений, а затем исчезают вместе с деньгами. Чаще всего для такого типа мошенничества аферисты используют фейковые инвестиционные платформы и криптовалютные проекты.

Мошенники также развивают разные форматы схемы NFCGate и используют несовершеннолетних для компрометации устройств их родителей.

Ранее в МВД рассказали, что аферисты начали рассылать в мессенджерах и соцсетях сообщения от имени УК, ТСЖ и аварийных служб с угрозами скорого отключения воды и света или крупных штрафов из-за непереданных показаний счетчиков.

Мошенники
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Жизнь
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.