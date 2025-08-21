Sostav.ru

21.08.2025 в 17:55

Оплата ЖКХ в поддельном Telegram-боте: россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Бот имитирует интерфейс госсервисов и запрашивает конфиденциальные сведения

Мошенники начали рассылать в мессенджерах и соцсетях сообщения от имени управляющих компаний, товариществ собственников жилья или аварийных служб с угрозами скорого отключения воды и света или крупных штрафов из-за непереданных показаний счетчиков. Аферисты делают упор на срочность и предлагают решить проблему через Telegram-бота. Об этом сообщил Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Бот в мессенджере имитирует интерфейс государственных сервисов и под видом проверки запрашивает у пользователя фамилию, имя и отчество, ИНН, паспорт, СНИЛС и номер телефона.

Пользователь вводит личные данные, после чего ему поступает сообщение якобы от Роскомнадзора о «перехвате» информации мошенниками. Далее злоумышленники под предлогом «защиты счетов» или «блокировки кредитов» выманивают у человека коды из СМС и реквизиты карт, а также предлагают перевести деньги на «безопасные счета».

Ранее Sostav рассказал об основных новшествах и приемах, связанных с SMS-мошенничеством, их опасностях и последствиях.

