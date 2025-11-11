Эксперты «Авито Услуг» проанализировали динамику спроса на деловые услуги

Методология исследования Данные исследования основаны на внутренней аналитике платформы «Авито Услуги». В расчет берутся агрегированные обезличенные данные пользователей сервиса: динамика спроса (определенные действия: запрос контактной информации продавца или добавление объявления в избранное) за указанный период.

По данным « Авито Услуг», в сентябре-октябре 2025 года заметно вырос спрос на услуги, связанные с бизнесом и финансами. Предприниматели в 6,5 раза активнее интересовались консультациями по привлечению инвестиций и развитию компаний, и в три раза — по оценке стоимости бизнеса.

Бизнесмены стали на 79% чаще искать аудиторов интеллектуальной собственности. Эти эксперты занимаются проверкой и анализом нематериальных активов компании, таких как бренды, патенты, контент и технологии.

Спрос на услуги по составлению бизнес-планов вырос на 63%. Аналогичную динамику продемонстрировали и услуги юристов на аутсорсе: предприниматели обычно обращаются к ним для решения конкретных задач, чтобы избежать затрат на штатного специалиста и сократить расходы на постоянное юридическое сопровождение.

Интерес к подбору недвижимости увеличился в 2,1 раза. Услуги по оценке недвижимости и приемке квартир искали в два раза чаще. В рамках этих услуг эксперты определяют рыночную стоимость объекта и проверяют его состояние до подписания акта приема-передачи у застройщика или продавца. Строительная экспертиза, которую инженеры-эксперты проводят для оценки качества и безопасности объекта, стала на 71% более востребованной.

С сентябре-октябре 2025 года предприниматели стали активнее обращаться за юридической помощью по деловым вопросам. Так, рост спроса на услуги по сертификации, которые заключаются в официальной проверке товаров и услуг на соответствие нормам и стандартам, составил 78%.

Регистрация товарных знаков стала более востребованной на 72%, а специалистов по защите авторских прав искали на 65% активнее. Такие эксперты помогают оформить права собственности на оригинальный контент, логотипы, дизайны и ПО, чтобы другие компании не смогли использовать их без разрешения для извлечения выгоды.