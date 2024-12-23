Экс-владелец российского Forbes прекратил процедуру банкротства

Арбитражный суд Москвы постановил прекратить процедуру банкротства «ФАФ медиа», бывшего владельца издателя российского Forbes, которое принадлежит бизнесмену Александру Федотову. Задолженность компании была полностью погашена, сообщают «Ведомости».

Общий размер задолженности на момент погашения составил 26,4 млн руб. В числе кредиторов в рамках процедуры банкротства, были АО «Лаваль», ООО «Помощь», ФНС и другие. Долг «ФАФ медиа» был уплачен ООО «Центр экологического отдыха «Восток» (ЦЭО «Восток»). Эта компания занимается ресторанной деятельностью и доставкой продуктов питания.

В ноябре Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск погасившего задолженность экс-владельца российского Forbes ЦЭО «Восток» к «ФАФ медиа». «Восток» требует взыскать с компании Федотова сумму, равную долгу компании, — 26,4 млн руб.

Юристы отмечают, что, погасив требования кредиторов, третье лицо, согласно ГК, приобретает право на их взыскание в том же объеме. Зачастую такая процедура используется для установления контроля над банкротством. Однако эксперты не исключают, что долги погасили для сохранения сделки между Мусаевым и Федотовым.

Напомним, в 2022-м году Валентина Чупринская, конкурсная управляющая компании ООО «ФАФ Медиа», подала заявление о признании недействительной сделки о продаже акций 2018 года. Тогда владелец ООО «ФАФ Медиа» Александр Федотов продал акции российского Forbes венчурному предпринимателю Мусаеву. Суд отменил сделку в том же году, посчитав, что акции продали ниже рыночной цены.

Была проведена экспертиза стоимости акций, которая показала, что стоимость акций АО «АС Рус Медиа» на 30 августа 2018 года составила 1 руб., а чистых активов юрлица — «минус 245 млн руб.». Поэтому в марте 2023 года Девятый арбитражный апелляционный суд отменил предыдущее решение суда.