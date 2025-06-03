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18+
03.06.2025 в 06:50

Экс-продюсер Лады Дэнс добивается банкротства издательства «Джем»

Задолженность издательства перед Величковским составляет 10 млн рублей

Композитор Леонид Величковский подал в Арбитражный суд иск о признании юрлица музыкального издательства «Джем» банкротом. Сумма задолженности «Джема» составляет 10 млн руб., сообщают «Ведомости».

Величковский — бывший участник группы «Технология», экс-продюсер Лады Дэнс и группы «Стрелки». По его словам, задолженность издательства перед ним сформировалась из-за «бездоговорного использования его интеллектуальной собственности».

Величковский с ноября 2023 года подал к издательству 14 исков. Они направлены на защиту исключительных прав на песни Лады Дэнс, группы «Стрелки» и группы «Технология». При этом два иска суд в первой инстанции удовлетворил частично, общая сумма взыскания по ним составила 8 млн руб. А один — на 3,35 млн руб. Некоторые иски суд отклонил, по другим решение еще не вынесено.

Напомним, в декабре прошлого года фронтмен группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков обратился в Следственный комитет по делу о блокировке фильма «Руки вверх!». После жалобы музыканта в издательстве «Джем» прошли обыски. Однако певцу не удалось доказать свое участие в создании песен.

Джем
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