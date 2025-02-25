Экс-гендиректор «Ведомостей» вернулся в «Коммерсант»

Заместителем генерального директора ИД «Коммерсант» стал Михаил Нелюбин, который ранее занимал позицию гендиректора АО «Бизнес Ньюс Медиа», издающего «Ведомости». Об этом сообщил «Коммерсант».

Нелюбин начинал свою карьеру в 1990-х годах в екатеринбургском «Коммерсанте». Затем работал гендиректором ЗАО «Мультимедиа Холдинг» («Наше радио», Rock FM, «Радио джаз», Best FM), «Europa Plus TV», ЗАО «Группа Эксперт» (издает «Эксперт»), АО "«Бизнес Ньюс Медиа» (издает «Ведомости»).

«Компетенции и опыт Михаила будут востребованы в реализации региональных и федеральных проектов развития ИД», — прокомментировал назначение гендиректор «Коммерсанта» Роман Уманский.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля новым гендиректором АО «Бизнес Ньюс Медиа» станет Игнатий Павлов, а Нелюбин, занимавший эту позицию с 2020 года, «покинет компанию и сконцентрируется на развитии собственных проектов».