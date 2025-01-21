В газете «Ведомости» сменится гендиректор

Игнатий Павлов назначен генеральным директором акционерного общества «Бизнес Ньюс Медиа» (АО «БНМ», БНМ), издателя деловой газеты «Ведомости». Он вступит в должность с 1 февраля 2025 года. Михаил Нелюбин, возглавлявший БНМ с 2020 года, покидает компанию. Он сосредоточится на собственных проектах. Об этом сообщили в пресс-службе «Ведомостей».

Игнатий Павлов имеет более 10 лет опыта управления в сфере корпоративных коммуникаций. Эксперт отвечал за информационную политику и реализацию медиапроектов в крупных компаниях энергетического сектора. Кроме того, Павлов возглавлял пресс-офис ВЭБ.РФ и участвовал в перезапуске издания «Эксперт».

«В моем фокусе будет повышение эффективности работы компании и запуск новых продуктов, которые позволят увеличить пул читателей «Ведомостей»», — отметил Павлов.

Михаил Нелюбин занял должность генерального директора «Бизнес Ньюс Медиа» в июне 2020 года. На этой позиции он сменил Глеба Прозорова, работавшего в издании с 1998 года.