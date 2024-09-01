В России стала обязательной маркировка фермерской продукции

С 1 сентября маркировка стала обязательной для фермерских хозяйств и кооперативов, сообщает оператор государственной системы маркировки «Честный знак».

С сегодняшнего дня все фермеры должны быть зарегистрированы в системе «Честный знак», маркировать свою продукцию и передавать сведения о вводе и выводе товаров из оборота.

Специалисты уверены, что маркировка поможет фермерам избавиться от недобросовестных конкурентов, а покупателям — не ошибиться в выборе.

«Для фермеров маркировка может стать дополнительным способом подтвердить безопасность своей продукции и привлечь внимание покупателей. Кроме того, это возможность выйти на новые рынки сбыта, в частности в крупные торговые сети. Многие из них уже работают с маркированными молочными товарами, поэтому введение маркировки для фермерской молочной продукции создаст равные конкурентные условия для всех участников», — прокомментировала Анна Орлова, сопредседатель комитета по цифровым инициативам АКОРТ.

Эксперты Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» уверены, что маркировка не окажет влияния на стоимость фермерский продуктов. Это следуют из опыта внедрения системы в других категориях товаров, результатов профильных исследований и заявлений самих компаний. Например, когда ввели маркировку молочной продукции в 2021 году, она, наоборот, замедлила динамику роста цен.