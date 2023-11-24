Екатерина Бокова заняла пост исполнительного директора Perfluence

Екатерина Бокова назначена исполнительным директором Perfluence , сообщили Sostav в компании. Её ключевыми задачами станут реструктуризация команды и внутренних процессов, повышение стандартов взаимодействия с клиентами и развитие бизнеса с текущими, а также создание новых продуктовых предложений.

«Свою роль я вижу в росте бизнеса через трансформацию внутри и выстраивание нового уровня диалога с клиентами, что позволит нам приносить решения их задач — как оперативных, так и более стратегических», — привели комментарий Боковой в Perfluence.

Ранее Бокова работала в группе АДВ , где руководила различными агентствами, а также возглавляла направление Sport & Entertainment в дивизионе Experience. С 2021 года она была операционным директором агентства WildJam.

На этой неделе пост директора по развитию бизнеса Perfluence заняла Екатерина Ерошенко. Ранее топ-менеджер руководила группой международных продаж в Mail.ru Group (сейчас — VK), а с 2021 года занималась развитием бизнеса в Red Digital.

В октябре новым коммерческим директором Perfluence стал Тимофей Лось. До этого компания запустила направление брендформанса, которое возглавил Артём Паулкин.

Perfluence позиционирует себя как платформа, куда могут обратиться как бренды за рекламой, так и блогеры для предложения своих услуг по продвижению. В 2022 году выручка компании составила 2 млрд руб.