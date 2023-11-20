Екатерина Ерошенко назначена директором по развитию бизнеса в Perfluence

На пост директора по развитию бизнеса в Perfluence назначена Екатерина Ерошенко. Ранее топ-менеджер руководила группой международных продаж в Mail.ru Group (сейчас — VK), а с 2021 года занималась развитием бизнеса в Red Digital. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе Perfluence.

В новой должности эксперту предстоит выстраивать партнёрства с рекламными агентствами, клиентами, площадками и сервисами. Ерошенко будет разрабатывать стратегию и тактику взаимодействия с ключевыми игроками рынка, развивать партнёрское направление в соответствии с политикой Perfluence.

Также топ-менеджеру предстоит участвовать и создавать образовательные мероприятия о том, как в современных реалиях зарабатывать на инфлюэнс-маркетинге.

В сентябре Perfluence запустила направление брендформанса, которое возглавил Артём Паулкин. А в октябре новым коммерческим директором платформы стал Тимофей Лось.