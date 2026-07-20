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20.07.2026 в 15:40

Еврокомиссия оштрафовала AliExpress на €550 млн из-за контрафакта

И обязала площадку принять меры по устранению нарушений

Европейская комиссия оштрафовала китайский маркетплейс AliExpress на €550 млн за недостаточные меры по борьбе с продажей контрафактных товаров и обязала платформу принять меры. Об этом сообщила пресс-служба Евврокомиссии.

Речь идет о нарушении AliExpress обязательств в соответствии с законом о цифровых услугах по тщательной оценке и снижению рисков, связанных с продажей незаконных, небезопасных или контрафактных товаров. В Еврокомиссии заявили, что AliExpress не выполнял требования закона по нескольким направлениям:

  • не провел надлежащей оценки того, располагает ли достаточным штатом сотрудников для проверки товаров, потенциально являющихся незаконными; переоценил эффективность своей системы выявления и удаления незаконных товаров; не учел в достаточной мере диспропорцию между количеством модераторов и объемом их рабочей нагрузки;
  • ненадлежащим образом оценил, как его системы рекомендаций и рекламы способствуют распространению незаконных товаров (многие из них рекомендовались или рекламировались потребителям до того, как были удалены);
  • не использовал количественные показатели и опирался лишь на один индикатор, который не позволял должным образом оценить эффективность системы модерации в предотвращении рисков появления незаконных товаров на платформе.

В Еврокомиссии отметили, что система AliExpress по выявлению незаконных товаров функционировала ненадлежащим образом. Платформа не обеспечивала надлежащего применения санкций в отношении селлеров, продающих контрафакт, а политика применения ограничений не выполнялась должным образом (магазины, продававшие незаконные товары, продолжали работать на AliExpress, несмотря на примененные к ним штрафные меры). Систему проверки соответствия товаров требованиям можно было легко обойти путем неверного выбора категории товара. AliExpress выделял недостаточно ресурсов для проверки правильности категоризации, а существующие механизмы контроля не позволяли выявлять продукцию с неверно указанной категорией до публикации карточек товаров.

Кроме того, AliExpress не смог должным образом предотвратить распространение контрафактной продукции. А обязательная система подтверждения прав на бренд, внедренная маркетплейсом для предотвращения продажи контрафакта, оказалась неэффективной.

AliExpress должен представить Еврокомиссии план действий в срок до 20 октября 2026 года. В документе компания должна изложить меры по устранению нарушений. После этого у Европейского совета по цифровым услугам будет месяц для подготовки заключения. А затем у Еврокомиссии будет еще один месяц на принятие окончательного решения и установление срока для его реализации.

AliExpress Еврокомиссия Штраф
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