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01.11.2023 в 07:20

Edtech-рынок в третьем квартале увеличился на треть

Спросом пользуются прикладные программы

Рынок образовательных сервисов по итогам третьего квартала увеличился на 38% год к году. Выручка топ-100 игроков рынка составила 31,4 млрд руб. Skillbox вновь стал лидером. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Smart Ranking.

В третьем квартале в оценку впервые был включен сегмент высшего образования, в частности, онлайн-курсы университета «Синергия». Без учета высшего образования объём edtech-рынка составил около 28 млрд руб.

Выручка сегмента дополнительного профессионального образования (ДПО) в третьем квартале увеличилась на 38,6%, до 10,9 млрд руб. Выручка в сегменте детского образования — на 44%, до 9,3 млрд руб. При этом выручка бизнес-образования сократилась на 9,47%, до 1,9 млрд руб.

Выручка Skillbox выросла на 20%, до 3,5 млрд руб. На втором месте по показателям — Skyeng, на третьем — «Синергия».

По словам экспертов, edtech-компании не опасаются конкуренции с вузами. Университеты пока больше сосредоточены на научной деятельности, а на рынке наблюдается высокий спрос именно на прикладные программы, в том числе с возможностью получения профессии и дальнейшего трудоустройства.

В первом квартале 2023 года выручка edtech-компаний в России увеличилась на 23%, а по итогам первого полугодия выросла почти на 35% год к году. Эксперты объясняют тенденцию низкой базой, «проседанием, наблюдавшимся в 2022 году».

Edtech-рынок
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