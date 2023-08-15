Рынок образовательных сервисов вырос на 35% за полгода

Рынок образовательных сервисов по итогам первого полугодия увеличился почти на 35% год к году. Выручка топ-100 сервисов составила 52,4 млрд руб., что оказалось выше прогнозов экспертов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Smart Ranking.

Выручка сегмента дополнительного профессионального образования (ДПО) в первом полугодии увеличилась на 28,3%, до 18 млрд руб., детского образования — на 32%, до 16,4 млрд руб., бизнес-образования — на 30%, до 5,4 млрд руб.

Наблюдался всплеск спроса на отдельные направления: во втором квартале дизайн и маркетинг выросли на четверть, а высшее онлайн-образование — почти в шесть раз, отметили в Skillbox. В сфере детского образования растет популярность относительно дешёвого формата групповых занятий, уточняют в «Фоксфорде».

Сооснователь бизнес-клуба Reforma Максим Спиридонов полагает, что тенденцию частично можно объяснить низкой базой, «проседанием, наблюдавшимся в 2022 году». По его мнению, потребители продолжают понимать ценность дополнительного образования в сферах, где ясно просматриваются выгоды, — например, в подготовке к ЕГЭ или к тестам на знание иностранного языка.

В первом квартале 2023 года выручка edtech-компаний в России увеличилась на 23%. Наиболее высокий рост зафиксирован в сегменте детского образования — 26,9% до 8,4 млрд руб.