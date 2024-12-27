«Эдисонэнерго» продала еще шесть старых кинотеатров

Компания «Эдисонэнерго», которой принадлежат права на реконструкцию 39 старых московских кинотеатров, продала семь из них. Покупателем шести старых кинотеатров стала московская мэрия, сообщают «Ведомости».

Речь идет о зданиях бывших кинотеатров «Ашхабад» на Чертановской улице, «Комсомолец» на Дмитровском шоссе, «Восход» на ул. Михайлова, «Таллин» на Севастопольском проспекте, «Рига» во Владыкине и «Волга» в Лианозове.

Информацию о приобретении кинотеатров общей площадью более 15 тыс. м2 подтвердили в департаменте городского имущества Москвы. Планы по использованию этих объектов прорабатываются городом, здания и участки под ними будут вовлечены в экономический оборот с учетом будущих градостроительных решений, уточнил представитель ведомства.

Эксперты полагают, что на месте кинотеатров могут расположиться многофункциональные центры или жилые помещения,

В ноябре «Эдисонэнерго» уже продала кинотеатр «Варшава», который находится рядом со станцией «Войковская» на Ленинградском шоссе, фирме «Нова бахча». На его месте может открыться гастрорынок.

Напомним, «Эдисонэнерго» еще в 2014 году выкупила у мэрии Москвы за 9,6 млрд руб. 39 старых кинотеатров. Их планировалось перестроить в досуговые центры под брендом «Место встречи». На сегодняшний день запущены 22 таких объекта, еще четыре находятся на высокой стадии строительства.