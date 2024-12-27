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27.12.2024 в 07:20

«Эдисонэнерго» продала еще шесть старых кинотеатров

Их выкупила мэрия Москвы

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Компания «Эдисонэнерго», которой принадлежат права на реконструкцию 39 старых московских кинотеатров, продала семь из них. Покупателем шести старых кинотеатров стала московская мэрия, сообщают «Ведомости».

Речь идет о зданиях бывших кинотеатров «Ашхабад» на Чертановской улице, «Комсомолец» на Дмитровском шоссе, «Восход» на ул. Михайлова, «Таллин» на Севастопольском проспекте, «Рига» во Владыкине и «Волга» в Лианозове.

Информацию о приобретении кинотеатров общей площадью более 15 тыс. м2 подтвердили в департаменте городского имущества Москвы. Планы по использованию этих объектов прорабатываются городом, здания и участки под ними будут вовлечены в экономический оборот с учетом будущих градостроительных решений, уточнил представитель ведомства.

Эксперты полагают, что на месте кинотеатров могут расположиться многофункциональные центры или жилые помещения,

В ноябре «Эдисонэнерго» уже продала кинотеатр «Варшава», который находится рядом со станцией «Войковская» на Ленинградском шоссе, фирме «Нова бахча». На его месте может открыться гастрорынок.

Напомним, «Эдисонэнерго» еще в 2014 году выкупила у мэрии Москвы за 9,6 млрд руб. 39 старых кинотеатров. Их планировалось перестроить в досуговые центры под брендом «Место встречи». На сегодняшний день запущены 22 таких объекта, еще четыре находятся на высокой стадии строительства.

Кинотеатры
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