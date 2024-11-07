На месте кинотеатра «Варшава» могут построить гастрорынок

Компания «Эдисонэнерго», которой принадлежат права на реконструкцию 39 старых московских кинотеатров, продала один из них. Так, новым собственником «Варшавы», которая находится рядом со станцией «Войковская» на Ленинградском шоссе, стала фирма «Нова бахча». Об этом сообщают «Ведомости».

Сделка была закрыта в сентябре этого года. Новый покупатель кинотеатра связан с ГК «Киевская площадь», утверждают источники издания, работавшие с этим объектом. Среди проектов группы — торговые центры «Европейский» и «Ривьера», фуд-молл «Депо», спортивный комплекс «Олимпийский».

Опрошенные «Ведомостями» консультанты полагают, что продажа «Варшавы» связана с тем, что строить на его месте досуговый центр нецелесообразно из-за близости его к крупному торговому комплексу «Метрополис». А для «Киевской площади» покупка подобных объектов — это способ расширить сеть площадок, которые становятся популярными точками притяжения для широкой аудитории, рассуждает региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

Напомним, «Эдисонэнерго» выкупила у мэрии Москвы за 9,6 млрд руб. 39 старых кинотеатров еще в 2014 г. Среди них — «Прага» на Нижней Масловке, «Будапешт» в Алтуфьеве, «Киргизия» в Новогирееве, «Эльбрус» на Кавказском бульваре. Сейчас на месте 22 из них уже работают досуговые центры под брендом «Место встречи». В конце декабря прошлого года ООО «Эдисонэнерго» перешло от «ВТБ индустриальная недвижимость» к компании «Место встречи».