Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Без лишних созвонов: журнал Глабикс о коммуникациях в бизнесе

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
22.06.2026 в 18:15

«Европейская медиагруппа» запустила мобильное приложение «РадиоХаб»

В «РадиоХабе» доступны 25 саунд-потоков: поп, рок, джаз, хип-хоп, электроника, авторская песня, классика и другие форматы

Реклама
МЕДИА ПЛЮС АО | emg.fm
erid:2W5zFG1gU4H

«Европейская медиагруппа» (ЕМГ) объявляет о запуске мобильного приложения «РадиоХаб». Уникальный продукт устанавливает новые стандарты взаимодействия радиобрендов с аудиторией и объединяет восемь форматов холдинга — «Европу Плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио 7», «Новое Радио», STUDIO 21, «Калину Красную» и «Эльдорадио» — в рамках комплексного решения.

«РадиоХаб» — официальное приложение всех радиостанций ЕМГ. Благодаря современному интерфейсу и стильному, минималистичному дизайну пользователи получили возможность в один клик, без регистрации, рекламы и совершенно бесплатно, настраиваться на национальный или любой региональный эфир, движением пальца переключаться между станциями и выбирать лучшую мировую и отечественную музыку по вкусу и настроению. В «РадиоХабе» уже доступны 25 саунд-потоков — поп, рок, джаз, хип-хоп, электроника, авторская песня, классика и другие форматы.

Кроме того, в приложении пользователей ждут любимые шоу, яркие ведущие, видеотрансляции из студийного пространства и богатая библиотека мировых музыкальных новинок и хитов на все времена! А уже скоро в приложении появятся подкасты, чаты для слушателей, а также интеграция с CarPlay и Android Auto.

Полина Кузьмина, директор департамента цифровых технологий и новых медиа «Европейской медиагруппы»:

Наша команда продолжает выстраивать экосистему ЕМГ в диджитал-пространстве. Мы чувствуем тренды рынка и идем навстречу аудитории. Сегодня важно конструировать максимально простой пользовательский опыт. Именно это и представляет собой «РадиоХаб», в скором времени он заменит сольные мобильные приложения станций. Это продукт с удобным пользовательским интерфейсом, где любой контент холдинга можно найти буквально одной кнопкой. «РадиоХаб» дает стабильный поток и качественный звук даже при нестабильном соединении и предлагает качественный контент самых популярных радиостанций страны на любой вкус.

«РадиоХаб» доступен в AppStore, Google Play и RuStore.

Европейская медиагруппа РадиоХаб
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
nonTV
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.