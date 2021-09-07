Лариса Юстус стала новым коммерческим директором экосистемы eCompass

Новым коммерческим директором экосистемы eCompass назначена Лариса Юстус — она будет отвечать за развитие отношений с клиентами и партнерами в контуре всех компаний экосистемы, а также за масштабирование бизнес-решений по работе с маркетплейсами для брендов, сообщили Sostav в компании.

Юстус проработала 11 лет в дистрибуции различных индустрий: фармацевтика, DIY и строительно-отделочные товары, бытовая техника и электроника, а также товары для дома. Она занималась построением B2B-продаж и управлением и масштабированием бизнеса.

С 2012 года Лариса Юстус работала в диджитал и в течение семи лет была главой коммерческого блока группы агентств iContext Group, где где развивала рекламное направление, отвечала за построение новых цифровых структур и оптимизацию уже существующих, взаимодействие с крупными рекламодателями, в том числе из e-commerce. Среди компетенций Юстус — построение и развитие отношений с клиентами и партнерами, а также формирование эффективных команд.

Лариса Юстус, коммерческий директор eCompass: Я считаю e-commerce очень перспективным сегментом для роста брендов и продавцов. Именно вектор развития e-com дает нам понять, насколько ценны продукты eCompass для рынка и клиентов, и отражает перспективы компаний экосистемы. Я нацелена применить весь свой опыт, вместе с командой eCompass драйвить рынок и принести наибольшую пользу для наших клиентов, помогая им решать бизнес-задачи, развивать продажи на маркетплейсах, оперативно и с отличными результатами реагировать на вызовы и возможности рынка.