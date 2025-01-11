Джуд Лоу сыграет молодого Владимира Путина в фильме «Кремлевский волшебник»

Британский актер Джуд Лоу сыграет Владимира Путина в фильме французского режиссера Оливье Ассайаса «Кремлевский волшебник». Об этом артист сообщил в интервью порталу Deadline. Джуд Ло признался, что его роль похожа на «восхождение на Эверест», но он все равно готов ее сыграть.

Политический триллер снимут по одноименной книге писателя Джулиано да Эмполи, вышедшей в 2022 году. Фильм расскажет о начале политической карьеры Владимира Путина. Дата начала съемок пока не называется, но уже известно, что вместе с Джудом Лоу в фильме снимутся Пол Дано, Алисия Викандер, Зак Галифианакис.

По сюжету продюсер Вадим Баранов в начале карьеры становится политтехнологом российского президента. По мнению ряда экспертов, прототипом героя книги стал российский чиновник Владислав Сурков.

«Кремлевский волшебник» попал в финал литературной Гонкуровской премии и получил гран-при Французской академии, а Bloomberg внес роман в список лучших книг 2022 года.