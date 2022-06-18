Борис Джонсон не одобрил перенос «Евровидения-2023» из Украины в Великобританию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что международный песенный конкурс «Евровидение» в 2023 году следует провести на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Украинцы победили на «Евровидении». Я знаю, что у нас было прекрасное выступление, мы стали вторыми, и я хотел бы, чтобы [конкурс] прошёл в нашей стране. Но факт в том, что они победили и заслуживают проведения. Я думаю, что они могут организовать конкурс, им следует провести его. Киев или любой другой безопасный украинский город стал бы фантастическим местом для проведения», — подчеркнул глава британского правительства журналистам по возвращении из Киева.

Джонсон отметил, что сейчас украинская столица выглядит «более оживлённо». «Ещё год до нового конкурса. К тому моменту всё будет прекрасно. Я надеюсь, что украинцы получат его», — добавил он.

Накануне Европейский вещательный союз (ЕВС) проинформировал, что Украина не сможет принять «Евровидение» в 2023 году. Организаторы признали, что проводить шоу в стране небезопасно. По правилам конкурса право на проведение мероприятия переходит к стране, участник которой занял второе место — это певец Сэм Райдер из Великобритании.

В ближайшее время начнутся переговоры с телеканалом BBC о возможном проведении «Евровидения-2023» в Великобритании.

В Киеве выразили несогласие с решением ЕВС. Заявление с требованием пересмотреть такое заключение подписали глава Минкультуры Украины, певица Руслана, лидер Kalush Orchestra и глава Национальной общественной телерадиокомпании Николай Чернотицкий.

«Мы будем требовать изменить это решение, потому что считаем, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства», — говорится в заявлении.

Победителем международного песенного конкурса «Евровидение-2022» стала украинская рэп-группа Kalush Orchestra. По итогам голосования членов жюри и зрителей коллектив получил 631 балл.

Россия не принимала участие в «Евровидении-2022» по решению ЕВС. 25 февраля организация объявила, что из-за событий на Украине Россия не будет представлена на «Евровидении», а россияне не смогут участвовать в зрительском голосовании.