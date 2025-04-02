«Дзен» запустил систему донатов

Контентная платформа «Дзен» запустила систему донатов, которая позволит отправлять авторам разовые денежные вознаграждения. Донаты можно оставить как к отдельным публикациям, так и в целом в поддержку канала.

Для отправки доната нужно выбрать публикацию или канал и нажать кнопку «Поддержать автора». Размер пожертвования определяет пользователь: от 50 до 5 тыс. руб.

Переводы можно будет отследить в разделе «Донаты» в личном кабинете автора, где доступна аналитика по доходам.

Ранее «Дзен» запустил «Премиум». Инструмент позволяет создавать разные уровни подписок и устанавливать их стоимость — от 99 руб. до 100 тыс. руб. Авторы могут управлять доступом к контенту и выбирать, кто его комментирует.