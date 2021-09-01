15 сентября в «Яндекс.Дзене» пройдет конференция о диджитал, контент-маркетинге и рекламе

«Яндекс.Дзен» 15 сентября в 19:00 проведет «Дзен-среду». Это регулярное мероприятие, которое проходит два раза в год. Спикеры «Дзен-среды» расскажут о главных трендах контент-маркетинга и диджитал-рекламы, поделятся самыми актуальными тенденциями и инсайтами индустрии, а также обсудят, какие новые инструменты в «Дзене» делают рекламу эффективнее. Представители крупных брендов, среди которых «Тинькофф» и Yamaha Music, представят кейсы размещения в «Дзене» и раскроют их результаты.

Кто выступит?

Дарья Ананьева (менеджер по маркетинговым коммуникациям) и Виктор Фещенко (руководитель группы контента) из «Тинькофф» поделятся секретами рекламного продвижения и расскажут, как контент-маркетинг помогает строить не только знание, но и добывать лиды;

Дмитрий Попов (руководитель рекламных технологий в «Яндекс.Дзен») объяснит, что «под капотом» у рекламного алгоритма «Дзена», и какие тонкости нужно знать маркетологам и таргетологам:

Кирилл Старцев (руководитель отдела маркетинга) и Анастасия Бахметьева (руководитель отдела по коммуникации с потребителями) из Yamaha Music (Россия) обсудят, как музыканты могут писать рекламные тексты;

Олег Копылов (руководитель редакции коммерческих текстов) и Мария Усольцева (шеф-редактор) из «Яндекс.Дзена» расскажут, какой должна быть идеальная рекламная публикация в «Дзене», и поделятся статистикой эффективных рекламных текстов.

Участие в мероприятии бесплатное, для подключения к трансляции необходимо пройти регистрацию. На прошлой конференции, которая состоялась 17 марта, выступили представители из Visa, Philips, «Технониколь», «Имеретинский», «МаксиПро» («Леруа Мерлен») и других компаний. Запись можно доступна в блоге «Яндекс.Дзена» на YouTube.