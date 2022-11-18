Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Александр Кудинов
WB Communications
Ахмад Боков

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
18.11.2022 в 07:30

Две трети россиян отказались экономить на алкоголе

Граждане в первую очередь сократили расходы на одежду и развлечения

1

Алкоголь вошёл в десятку товаров и услуг повседневного спроса, на которых россияне экономили в третьем квартале 2022 года. Однако сокращать траты на спиртное потребители готовы меньше, чем на одежду и развлечения, сообщает РБК со ссылкой на данные NielsenIQ.

Основной статьей экономии потребителей, по данным опроса, стала покупка одежды: в третьем квартале 2022 года на этом экономили 71% респондентов, 66% — на развлечениях вне дома, а 65% — на питании в общепите. О сокращении расходов на алкоголь сообщили 36% респондентов, сегмент оказался на десятом месте в списке. Здесь доля экономных потребителей в июле—сентябре выросла по сравнению с предыдущим кварталом на 5% (с 31 до 36%).

Аналитики отмечают, что в целом россияне стали в этом году больше экономить на фоне сокращения доходов. На решение о покупках влияют в первую очередь ценовая доступность и промоакции, причем такая стратегия распространяется не только на покупку алкоголя, но и на базовые категории, например молоко, яйца и сметану.

В NielsenIQ прогнозируют, что у 29% россиян в дальнейшем сохранится привычка экономить на питании вне дома, у 28% — на развлечениях вне дома. Расходы на одежду продолжат сокращать четверть потребителей, а на алкоголь — лишь 17%.

Эксперты, опрошенные изданием отмечают, что одежда, крупные покупки и путешествия не являются предметами первой необходимости, поэтому логично, что на их покупке экономят в первую очередь. На алкоголе многие отказываются экономить, так как он относится к категории «остросоциальных потребительских продуктов» более чем для 70% взрослого населения России, считает глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Эксперт фиксирует рост потребления относительно прошлого года, не приводя конкретных цифр.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2022 года в России было розлито 5,12 млн дал рома, виски, джина, кальвадоса и виноградной водки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство этих напитков увеличилось на 64,2% - с 3,12 млн дал.

Алкоголь NielsenIQ
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.