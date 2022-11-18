Две трети россиян отказались экономить на алкоголе

Алкоголь вошёл в десятку товаров и услуг повседневного спроса, на которых россияне экономили в третьем квартале 2022 года. Однако сокращать траты на спиртное потребители готовы меньше, чем на одежду и развлечения, сообщает РБК со ссылкой на данные NielsenIQ.

Основной статьей экономии потребителей, по данным опроса, стала покупка одежды: в третьем квартале 2022 года на этом экономили 71% респондентов, 66% — на развлечениях вне дома, а 65% — на питании в общепите. О сокращении расходов на алкоголь сообщили 36% респондентов, сегмент оказался на десятом месте в списке. Здесь доля экономных потребителей в июле—сентябре выросла по сравнению с предыдущим кварталом на 5% (с 31 до 36%).

Аналитики отмечают, что в целом россияне стали в этом году больше экономить на фоне сокращения доходов. На решение о покупках влияют в первую очередь ценовая доступность и промоакции, причем такая стратегия распространяется не только на покупку алкоголя, но и на базовые категории, например молоко, яйца и сметану.

В NielsenIQ прогнозируют, что у 29% россиян в дальнейшем сохранится привычка экономить на питании вне дома, у 28% — на развлечениях вне дома. Расходы на одежду продолжат сокращать четверть потребителей, а на алкоголь — лишь 17%.



Эксперты, опрошенные изданием отмечают, что одежда, крупные покупки и путешествия не являются предметами первой необходимости, поэтому логично, что на их покупке экономят в первую очередь. На алкоголе многие отказываются экономить, так как он относится к категории «остросоциальных потребительских продуктов» более чем для 70% взрослого населения России, считает глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Эксперт фиксирует рост потребления относительно прошлого года, не приводя конкретных цифр.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2022 года в России было розлито 5,12 млн дал рома, виски, джина, кальвадоса и виноградной водки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство этих напитков увеличилось на 64,2% - с 3,12 млн дал.