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25.02.2025 в 13:35

Две трети медиаспециалистов работают удаленно

Гибридный формат предпочитают почти 30% опрошенных

60,3% опрошенных российских специалистов из различных сфер коммуникаций (журналисты, редакторы, продюсеры, дизайнеры, PR-менеджеры, маркетологи и копирайтеры) предпочитают работать из дома или любого другого удобного места. Это дает им гибкость и экономию времени на дорогу. Об этом говорится в исследовании диджитал-компании HINT , которое есть в распоряжении Sostav.

Гибридный формат выбирают 29,7% опрошенных. Они ценят баланс между личной свободой и живым общением с командой. 10% респондентов предпочитают офис, для них важно личное взаимодействие, оперативность в решении задач и рабочая атмосфера.

Больше 70% интервьюируемых трудятся полностью удаленно. 36,4% считают наличие офиса и возможность работы там актуальной и важной составляющей корпоративной организации. По мнению респондентов, в ближайшие пять лет гибридный формат будет доминировать среди большинства компаний.

60−70% участников опроса выбрали карьеру в медиасфере благодаря возможности организовать более свободный распорядок дня. Для 68,5% респондентов комфорт и отсутствие отвлекающих факторов особенно важны. Для трех из четырех специалистов качественный интернет и удобные инструменты стали основой для эффективной дистанционной работы.

Александра Дробышева, генеральный директор HINT:

Уже несколько лет в мире наблюдается смена приоритетов и явная тенденция к более гибким формам организации труда. И гибридный формат, и полностью удаленный востребованы и возможны в реализации, при условии, что созданы все необходимые условия.

В исследовании участвовали больше 1 тыс. респондентов.

исследование работа
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