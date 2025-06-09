Российские компании пытаются зарегистрировать товарный знак Labubu

Российские компании «Глобал трейд» и Natura Siberica подали в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака Labubu. Об этом сообщает ТАСС.

Заявка от «Глобал трейд» поступила 2 июня 2025 года. Компания намерена использовать наименование Labubu для тканей, тканевых покрывал и предметов одежды, что соответствует двум классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

6 июня в Роспатент обратилась и компания Natura Siberica. Согласно ее заявке, товарный знак планируется использовать для выпуска декоративной косметики, парфюмерии, зубных паст и шампуней.

По данным системы «Онлайн Патент», китайская компания Pop Mart, которая выпускает игрушки Labubu с 2019 года, еще в прошлом году зарегистрировала бренд в рамках International Trademark. Это механизм международной регистрации товарных знаков, позволяющий подать одну заявку на правовую охрану объекта сразу в нескольких странах.

International Trademark действует в государствах, которые являются участниками Мадридской системы. В настоящее время в нее входят более 120 стран, в том числе Россия, страны Европейского союза, Китай и Австралия.

Labubu — имя дизайнерских плюшевых игрушек с характерными заячьими ушами и широкой зубастой улыбкой, созданных гонконгским художником Касингом Лунгом. Игрушки обрели массовую популярность в 2024 году благодаря трендам в социальных сетях и поддержке знаменитостей.

В мае в «Поиске» «Яндекса» количество запросов по Labubu превысило миллион, а в последние недели прошлого месяца пользователи ежедневно искали информацию о плюшевом монстре более 100 тыс. раз, что сопоставимо с популярностью таких игрушек, как спиннеры, поп-иты и Хагги Вагги.