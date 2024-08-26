Суд во Франции продлил Павлу Дурову срок содержания под стражей

Французский суд продлил содержание под стражей основателя Telegram Павла Дурова еще на 48 часов. Об этом сообщают источники AFP и La Provence.

Теперь срок установлен в 96 часов, по истечении которых судья обязан принять решение относительно дальнейшей судьбы Дурова. Ему либо предъявят обвинение, либо освободят. До этого ожидалось, что предприниматель предстанет перед судом 25 августа.

Прокуратура Парижа в ответ на запрос агентства AFP отказалась предоставить какую-либо информацию, ссылаясь на текущие обстоятельства и процедуру, применяемую в ходе расследования.

Как отмечают издания, в случаях, когда подозреваемого обвиняют в особо тяжких преступлениях, таких как торговля наркотиками или терроризм, срок задержания может быть увеличен до 120 или 144 часов.

Павла Дурова, который имеет французское гражданство, задержали в парижском аэропорту вечером 24 августа. По сообщениям французских СМИ, из-за отсутствия модерации в Telegram следствие считает причастным бизнесмена к преступлениям, связанным с терроризмом, мошенничеством и наркоторговлей.

25 августа в Telegram прокомментировали задержание основателя мессенджера. Там назвали «абсурдными» обвинения платформы или ее владельца в злоупотреблениях. В команде подчеркнули, что модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется, почти миллиард человек пользуются мессенджером по всему миру как средством общения и обмена информации.