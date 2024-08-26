Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят
Digital-агентство Реаспект
Grape

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
26.08.2024 в 09:40

Суд во Франции продлил Павлу Дурову срок содержания под стражей

Период задержания основателя Telegram может длиться до 96 часов

Французский суд продлил содержание под стражей основателя Telegram Павла Дурова еще на 48 часов. Об этом сообщают источники AFP и La Provence.

Теперь срок установлен в 96 часов, по истечении которых судья обязан принять решение относительно дальнейшей судьбы Дурова. Ему либо предъявят обвинение, либо освободят. До этого ожидалось, что предприниматель предстанет перед судом 25 августа.

Прокуратура Парижа в ответ на запрос агентства AFP отказалась предоставить какую-либо информацию, ссылаясь на текущие обстоятельства и процедуру, применяемую в ходе расследования.

Как отмечают издания, в случаях, когда подозреваемого обвиняют в особо тяжких преступлениях, таких как торговля наркотиками или терроризм, срок задержания может быть увеличен до 120 или 144 часов.

Павла Дурова, который имеет французское гражданство, задержали в парижском аэропорту вечером 24 августа. По сообщениям французских СМИ, из-за отсутствия модерации в Telegram следствие считает причастным бизнесмена к преступлениям, связанным с терроризмом, мошенничеством и наркоторговлей.

25 августа в Telegram прокомментировали задержание основателя мессенджера. Там назвали «абсурдными» обвинения платформы или ее владельца в злоупотреблениях. В команде подчеркнули, что модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется, почти миллиард человек пользуются мессенджером по всему миру как средством общения и обмена информации.

Франция Telegram Певел Дуров
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.