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16.10.2019 в 19:20

«Дурдом» или секси-изгибы? Русскоязычная аудитория осудила моделей plus-size в рекламе Agent Provocateur

Им ответили сторонники бодипозитива

Чем больше мы думаем, что бодипозитив как социальная норма уже прочно осел в мировом сознании, тем более неожиданным для нас становятся продолжающиеся резкие выпады в сторону неидеальных тел.

Новая коллекция нижнего белья от Agent Provocateur представлена на самых разных моделях, в том числе — на девушках plus-size. Они снимаются в роликах, выполняя разные акробатические элементы, и просто позируют в эффектном белье.

Иностранные пользователи восхищаются коллекцией, отмечая сексуальные изгибы, аппетитные формы и появление в рекламе бренда женщин более распространенного, по их мнению, телосложения.

«Gorgeous», «Finally, real-sized women. Wish agent provocateur would do more of this», «Awesome» — пишут они.

Русскоязычная аудитория встретила новые снимки из кампании не так радушно.

«Дурдом», «Ну, это перебор уже, многим такое будет резать глаз, агент уже не тот», «Ужас! Смотреть противно и купить желание пропадает! Неужели не понимает производитель», «Я очередной бывший подписчик, не желающий на это смотреть», — строчат пользователи.

Ранее бренд Victoria's Secret уволил директора по маркетингу Эда Разека, который всегда продвигал «истинную сексуальность». Его обвинили в отсутствии разнообразия среди моделей, так как в показах не принимали участие трансгендеры и женщины с разными типами фигур.

В России же не так давно бренд одежды «Глория Джинс» первым в стране привлек к рекламе модель в хиджабе.

Agent Provocateur Бодипозитив
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