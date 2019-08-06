Продвигающий сексуальность директор по маркетингу Victoria's Secret Эд Разек покинул пост

Маркетинг-директор бренда Victoria's Secret Эд Разек ушел со своего поста и покинул компанию. Его уход может быть связан с чередой недавних скандалов вокруг бренда, сообщает The Business of Fashion.

Разек работал в компании почти 20 лет и был бессменным продюсером всех показов. Он продвигал сексуальный имидж бренда, который в последнее время для многих стал выглядеть устаревшим. Продажи Victoria's Secret на протяжении последних лет стремительно падают: прибыль марки за последние два года существенно сократилась.

Уход топ-менеджера может быть связан и с чередой скандалов вокруг бренда. После очередного показа в 2018 году компанию раскритиковали за отсутствие разнообразия среди моделей, так как в нем не принимали участие трансгендеры и женщины с разными типами фигуры. Затем Эд заявил в интервью Vogue, что такие транссексуалы и plus size модели «не вписываются в концепцию бренда». В разгар всех этих споров Victoria's Secret наняла свою первую трансгендерную модель.