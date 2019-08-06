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18+
06.08.2019 в 17:35

Продвигающий сексуальность директор по маркетингу Victoria's Secret Эд Разек покинул пост

Сразу после его ухода у бренда появилась трансгендерная модель

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Instagram

Маркетинг-директор бренда Victoria's Secret Эд Разек ушел со своего поста и покинул компанию. Его уход может быть связан с чередой недавних скандалов вокруг бренда, сообщает The Business of Fashion.

Разек работал в компании почти 20 лет и был бессменным продюсером всех показов. Он продвигал сексуальный имидж бренда, который в последнее время для многих стал выглядеть устаревшим. Продажи Victoria's Secret на протяжении последних лет стремительно падают: прибыль марки за последние два года существенно сократилась.

Уход топ-менеджера может быть связан и с чередой скандалов вокруг бренда. После очередного показа в 2018 году компанию раскритиковали за отсутствие разнообразия среди моделей, так как в нем не принимали участие трансгендеры и женщины с разными типами фигуры. Затем Эд заявил в интервью Vogue, что такие транссексуалы и plus size модели «не вписываются в концепцию бренда». В разгар всех этих споров Victoria's Secret наняла свою первую трансгендерную модель.

Victoria's Secret
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