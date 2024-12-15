Duolingo даст уроки корейского в преддверии выхода второго сезона «Игры в кальмара»

В рамках рекламной кампании продолжения сериала «Игра в кальмара», которое выйдет 26 декабря, приложение по изучению иностранных языков Duolingo заколлабилось с Netflix.

На платформе появился специальный курс корейского языка с оригинальной лексикой из сериала. В частности, пользователи могут изучить 40 фраз, в том числе такие как «Давай сыграем в игру» и «Никому не доверяй».

Кроме того, Duolingo и Netflix выпустили проморолик, в котором маскот приложения превратился в охранника из «Игры в кальмара».

Премьера первого сезона «Игры в кальмара» состоялась в 2021 году. Шоу показало лучший старт в истории Netflix. Cтарт продолжения намечен на 26 декабря. В новых сериях главный герой вернется в смертельно опасную игру, чтобы попытаться ее уничтожить.