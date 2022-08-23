Dove обновил цвет логотипа для борьбы с эйджизмом

Косметический бренд Dove представил инициативу #KeepTheGrey — в рамках неё эмблема компании сменила золотой цвет логотипа на серебристо-серый оттенок в знак солидарности с женщинами старше 45 лет. Креаторы призвали пользователей обратить внимание на проявления эйджизма (вид дискриминации на основании возраста) на рабочем месте.

Так авторы проекта отреагировали на недавнюю новость об увольнении канадской телеведущей Лизы ЛаФламм, которая потеряла должность спустя 35 лет работы в CTV National News из-за решения перестать закрашивать седину.

Также Dove в своих соцсетях запустил челлендж #KeepTheGrey, чтобы его участницы рассказали о личном опыте «красивого старения».

Кроме того, бренд пожертвует $100 тыс. американской организации Catalyst, деятельность которой направлена на создание инклюзивных рабочих мест для женщин всех возрастов.

Компания продолжает борьбу за естественную красоту — например, в рамках глобальной инициативы «Real Beauty» Dove показал токсичное влияние бьюти-блогеров на самооценку пользовательниц соцсетей и обратное селфи.

В марте 2021 года холдинг Uniliver, в который входит Dove, заявил об отказе от слова «нормальный» в рекламе и на упаковке, перестанет излишне ретушировать фотографии моделей, а также поддержит компании, которыми руководят женщины и этнические меньшинства.