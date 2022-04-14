Доступ к шрифтам Times New Roman и Arial закрыли для россиян

Американская Monotype, владеющая правами на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, закрыла доступ из России к каталогу шрифтов на своем сайте, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в российской IT-компании.

Собеседник отметил, что библиотека шрифтов недоступна с 11 апреля, при этом официальных уведомлений об этом компании не получали. Сам сайт Monotype доступен в России, но при переходе на страницу с каталогом шрифтов пользователь видит сообщение о запрете доступа. При использовании VPN-сервиса страница открывается, а пользователь получает доступ к шрифтам.

Популярные шрифты Monotype доступны российским пользователям, к примеру, в пакете Microsoft Office. В начале марта Microsoft объявила о приостановке продаж в России, а представитель компании отказался от комментариев о сотрудничестве с Monotype на российском рынке.

Эксперты полагают, что это пока не запрет на использование шрифтов российскими пользователями, но он возможен в будущем. Управляющий партнер брендингового агентства Depot Алексей Андреев отметил, что шрифты используют любые компании, которые так или иначе работают с текстами. «На Monotype свет клином не сошелся. Аналогичные шрифты предлагает множество других платформ. Из российских, например, «Паратайп», — сказал Андреев.

Ограничения на шрифты Monotype вводились и ранее. Так, в конце 2016 года компания отказалась выдать лицензии на Times New Roman и Arial разработчику операционных систем Astra Linux — НПО «РусБИТех». Причиной стали санкции в отношении компаний, которые сотрудничают с Минобороны.