Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+11
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

info@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
14.04.2022 в 06:10

Доступ к шрифтам Times New Roman и Arial закрыли для россиян

Библиотека Monotype недоступна для российских IP-адресов

1

Американская Monotype, владеющая правами на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, закрыла доступ из России к каталогу шрифтов на своем сайте, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в российской IT-компании.

Собеседник отметил, что библиотека шрифтов недоступна с 11 апреля, при этом официальных уведомлений об этом компании не получали. Сам сайт Monotype доступен в России, но при переходе на страницу с каталогом шрифтов пользователь видит сообщение о запрете доступа. При использовании VPN-сервиса страница открывается, а пользователь получает доступ к шрифтам.

Популярные шрифты Monotype доступны российским пользователям, к примеру, в пакете Microsoft Office. В начале марта Microsoft объявила о приостановке продаж в России, а представитель компании отказался от комментариев о сотрудничестве с Monotype на российском рынке.

Эксперты полагают, что это пока не запрет на использование шрифтов российскими пользователями, но он возможен в будущем. Управляющий партнер брендингового агентства Depot Алексей Андреев отметил, что шрифты используют любые компании, которые так или иначе работают с текстами. «На Monotype свет клином не сошелся. Аналогичные шрифты предлагает множество других платформ. Из российских, например, «Паратайп», — сказал Андреев.

Ограничения на шрифты Monotype вводились и ранее. Так, в конце 2016 года компания отказалась выдать лицензии на Times New Roman и Arial разработчику операционных систем Astra Linux — НПО «РусБИТех». Причиной стали санкции в отношении компаний, которые сотрудничают с Минобороны.

Шрифты Monotype
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.