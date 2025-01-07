Доставкой багажа в Пулково займутся роботы

Петербургский аэропорт Пулково начал тестировать доставку багажа с помощью беспилотных колесных роботов, сообщили в пресс-службе оператора воздушной гавани.

На этапе тестирования автономные роверы «Пиранья» перевозят негабаритный багажи и багаж маломобильных пассажиров, пока ими управляют операторы, но в будущем техника сможет работать полностью автономно и помогать с навигацией пассажиров в терминале.

«Пиранья» может оснащаться специализированным оборудованием для выполнения различных, в том числе узко специфических, задач: поворотной камерой с дополнительным тепловизионным модулем, акустическими камерами, радарами, газоанализаторами, узлами для буксировки прицепов, установки дополнительного навесного оборудования и так далее.

Платформа перевозит до 300 кг и буксирует до 500 кг. «Пиранью» также можно оснастить дополнительными модулями для выполнения широкого спектра задач. Ровер способен работать при температурах от -25°C до +40°C до 8 часов без подзарядки.

«Пиранья» является полностью российской разработкой, роботы оснащены отечественным программным обеспечением.