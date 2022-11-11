Фонд «Дорога жизни» запустил приложение во «ВКонтакте»

Анна Котельникова, руководитель фонда «Дорога жизни»:

Каждый раз, когда я рассказываю незнакомым людям о деятельности нашего фонда, они удивляются, что мой рассказ — о любви, о счастье, о детстве и детских мечтах. А не о какой-то боли и тяжести.

Наш фонд занимается помощью детям-сиротам с инвалидностью. Это дети, которые из-за своих диагнозов оказались в детском доме. Потому что в какой-то момент взрослые не смогли смириться с диагнозом и забрать их домой. Но каждый ребёнок, несмотря на поступок взрослого, который когда-то был рядом с ним, хочет быть счастливым.

Эта акция — возможность рассказать и показать людям, что абсолютно любой человек, даже если он болен, может быть счастливым.