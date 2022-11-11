Фонд «Дорога жизни» запустил приложение во «ВКонтакте»

Благотворительный фонд «Дорога жизни» представил мини-приложение «Кто здесь самый счастливый ребенок?» на платформе соцсети «ВКонтакте». Диджитал-активацию креаторы разработали к Всемирному дню сирот, который отмечался 9 ноября.
Авторы проекта решили привлечь внимание к нуждам и переживаниям детей из детских домов и интернатов с помощью формата интерактивного теста — пройдя его, пользователи смогут проверить свою интуацию в тематических блоках, узнать о проблемах сирот из отдаленных регионов России, а также ознакомиться с реальными историями подопечных фонда «Дорога жизни».
Как отметили Sostav авторы инклюзивного проекта, мини-приложение не только обращает внимание на проблему сиротства, но и объясняет, почему эти проблемы требуют особого отношения и специального подхода. Тест разработан для того, чтобы объединить работников фондов и отзывчивых людей, которые вместе помогают детям из детских домов обрести здоровье и настоящую семью.
Анна Котельникова, руководитель фонда «Дорога жизни»:
Каждый раз, когда я рассказываю незнакомым людям о деятельности нашего фонда, они удивляются, что мой рассказ — о любви, о счастье, о детстве и детских мечтах. А не о какой-то боли и тяжести.
Наш фонд занимается помощью детям-сиротам с инвалидностью. Это дети, которые из-за своих диагнозов оказались в детском доме. Потому что в какой-то момент взрослые не смогли смириться с диагнозом и забрать их домой. Но каждый ребёнок, несмотря на поступок взрослого, который когда-то был рядом с ним, хочет быть счастливым.
Эта акция — возможность рассказать и показать людям, что абсолютно любой человек, даже если он болен, может быть счастливым.
Екатерина Кочнева, руководитель благотворительных проектов «ВКонтакте»:
Один из главных векторов «ВКонтакте» — создание и развитие позитивной среды на платформе. Например, с помощью игровых механик мы мотивируем пользователей совершать больше добрых дел, демонстрируем, что помогать другим — круто и просто. Рассказывая о важном и серьёзном простым языком, мы привлекаем внимание нашей аудитории к социальным проблемам, а пользователи, в свою очередь, принимают активное участие в их решении.
Так, в честь Всемирного дня сирот вместе с партнёрами мы рассказали трогательные истории ребят из детских домов, которым удалось найти путь к счастью и обрести семью. В специальном мини-приложении можно будет также поддержать работу благотворительного фонда и проверить собственную интуицию.