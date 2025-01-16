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16.01.2025 в 14:40

Госдума в январе рассмотрит законопроект о запрете навязывания допуслуг

Такой документ подготовило правительство

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Компаниям хотят запретить навязывать населению дополнительные услуги. В их числе — страховка при покупке авиа- и железнодорожных билетов и оказании банковских услуг, автоматическое взимание платы за услуги, не имеющие отношения к содержанию и ремонту жилого помещения (телетрансляция, страхование имущества, консьерж, кабельное телевидение). Такой законопроект депутаты Госдумы могут принять в первом чтении 28 января, пишут «Известия».

Проект закона был разработан правительством и внесен в Госдуму 4 декабря 2024 года. Для получения дополнительных товаров или услуг покупатель должен будет давать согласие в письменной форме. У потребителей сохраняется право отказаться от оплаты дополнительных товаров или услуг. Если человека вынудили перечислить деньги за них, он сможет потребовать от продавца вернуть потраченную сумму.

На законопроект поступают положительные отзывы регионов. Так, голоса в поддержку инициативы кабинета министров отдали законодательные собрания Астраханской и Нижегородской областей, Кабардино-Балкарии и Коми. Законопроект готово поддержать большинство фракций Госдумы.

В Центробанк проект закона не поступал. Но регулятор концептуально поддерживает инициативы, которые направлены на противодействие практикам, когда продажа одного товара обуславливается реализацией другого.

Госдума законопроект навязанные услуги
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