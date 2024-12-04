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04.12.2024 в 18:54

В России хотят запретить навязывать дополнительные товары и услуги

Такие поправки в законодательство подготовил кабмин

Правительство России подготовило поправки в законодательство, направленные на защиту потребителей от навязывания товаров и услуг. Чтобы получить дополнительные товары или услуги, покупатель должен дать согласие в письменной форме. Об этом сообщает Telegram-канал кабинета министров.

У россиян сохраняется право отказаться от оплаты дополнительных товаров или услуг. Если человека вынудили перечислить деньги за них, он сможет потребовать от продавца вернуть потраченную сумму.

С 2023 года банкам запрещено принуждать к покупке услуг страховых компаний в приоритетном порядке. В Кодексе об административных правонарушениях введены штрафы за вынуждение россиян приобретать дополнительные товары.

Глава правительства Михаил Мишустин сообщил, что тактика навязывания дополнительных товаров и услуг чётко выстроена, для этого хватает одного клика в онлайн-документе, при этом расходы людей увеличиваются. Человек не понимает, что автоматическая отметка согласия вынуждает его переплачивать. Если он захочет отклонить предложение, ему грозят отказом в заключении договора, не дают обещанную скидку или пытаются взыскать убытки и неустойки.

Мишустин отметил, что россияне продолжают обращаться в Роспотребнадзор с жалобами на нарушение своих прав. Предлагаемые кабмином изменения позволят усилить защиту прав потребителей и предпринимателей, которые избегают подобных уловок в своей работе.

Правительство России Михаил Мишустин навязанные услуги
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