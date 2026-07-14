Домен t.me вновь стал доступен пользователям

UPD: регистратор доменной зоны .me объяснил инцидент с ссылками Telegram санкционным мониторингом OFAC (подразделения Минфина США, отвечающего за санкции), а также подтвердил Дурову, что исходный домен мессенджера снова онлайн.



Короткий домен Telegram t.me, который используется для ссылок на каналы, чаты и публикации, вновь стал доступен пользователям. Он не работал с вечера 13 июля. Теперь ссылки на каналы, публикации и профили опять открываются в браузере и перенаправляют в приложение. Об этом пишет «Код Дурова».

Напомним, домен t.me перестал работать из-за ограничений на уровне реестра доменной зоны .me. У домена появился статус, означающий, что он исключен из системы DNS и больше не преобразуется в IP-адрес. В результате ссылки формата t.me перестали открываться в браузерах, хотя внутри приложения Telegram они по-прежнему работали.

Домен t.me перестал работать из-за необходимости соблюдать требования OFAC — подразделения американского Минфина, которое отвечает за выполнение экономических санкций. Издание предполагает, что ссылка на Telegram-канал одного из подсанкционных сервисов в списке могла привести к ошибочной блокировке домена.

На полное восстановление работы t.me на устройствах пользователей может уйти 24 часа.