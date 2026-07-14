Ссылки на Telegram перестали работать

Короткий домен Telegram t.me, который используется для ссылок на каналы, чаты и публикации, перестал работать из-за ограничений на уровне реестра доменной зоны .me. Как сообщил «Код Дурова», у домена появился статус, означающий, что он исключен из системы DNS и больше не преобразуется в IP-адрес.

В результате ссылки формата t.me перестали открываться в браузерах, хотя внутри приложения Telegram они по-прежнему работают.

После сбоя Telegram начал автоматически использовать альтернативный домен telegram.me. Теперь при копировании ссылок на сообщения и публикации мессенджер предлагает именно этот адрес. При этом приложения Telegram продолжают распознавать старые ссылки t.me и открывать их внутри мессенджера.

По данным издания, речь не идет о блокировке со стороны российских операторов связи или Роскомнадзора. Домен t.me, относящийся к национальной зоне Черногории, был отключен непосредственно на уровне реестра доменной зоны .me. Причины изменения статуса пока не раскрываются, однако среди возможных версий — юридический спор, проверка, требования правоохранительных органов, нарушение правил реестра или технический сбой.

Сам домен остается зарегистрированным за Telegram до 2035 года, а работа мессенджера и сайта telegram.org продолжается в обычном режиме.