Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Независимое брендинговое агентство Ohmybrand

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
14.07.2026 в 09:20

Ссылки на Telegram перестали работать

Проблема затронула пользователей по всему миру

Короткий домен Telegram t.me, который используется для ссылок на каналы, чаты и публикации, перестал работать из-за ограничений на уровне реестра доменной зоны .me. Как сообщил «Код Дурова», у домена появился статус, означающий, что он исключен из системы DNS и больше не преобразуется в IP-адрес.

В результате ссылки формата t.me перестали открываться в браузерах, хотя внутри приложения Telegram они по-прежнему работают.

После сбоя Telegram начал автоматически использовать альтернативный домен telegram.me. Теперь при копировании ссылок на сообщения и публикации мессенджер предлагает именно этот адрес. При этом приложения Telegram продолжают распознавать старые ссылки t.me и открывать их внутри мессенджера.

По данным издания, речь не идет о блокировке со стороны российских операторов связи или Роскомнадзора. Домен t.me, относящийся к национальной зоне Черногории, был отключен непосредственно на уровне реестра доменной зоны .me. Причины изменения статуса пока не раскрываются, однако среди возможных версий — юридический спор, проверка, требования правоохранительных органов, нарушение правил реестра или технический сбой.

Сам домен остается зарегистрированным за Telegram до 2035 года, а работа мессенджера и сайта telegram.org продолжается в обычном режиме.

Telegram
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.