«Дом с маяком» превратил тактильные ощущения в идею новой кампании

Благотворительный фонд «Дом с маяком» совместно с Instinct представил новую кампанию «Под этим хочется подписаться». В ее основе — сенсорный ролик, который через звук, свет и крупные планы фактур пытается вызвать у зрителя ощущение прикосновения, запахов и знакомых воспоминаний. Идея выросла из опроса фонда о том, по каким простым ощущениям люди скучают в повседневной жизни.

В ролике мох, морская галька, ягоды и ветер становятся способом напомнить, что подопечные Детского хосписа «Дом с маяком» гораздо реже могут испытывать такие простые радости, как прогулки, поездки или купание в реке. Название кампании обыгрывает слово «подписаться»: оно означает как согласие с этой мыслью, так и оформление регулярного пожертвования в пользу фонда.

Марина Власова, директор по развитию Фонда «Дом с маяком»: Для «Дома с маяком» очень важна поддержка, особенно регулярные пожертвования — ежемесячные подписки. Задача проекта — показать, что именно регулярная подписка становится фундаментом наполненной жизни тяжелобольных детей и молодых взрослых — прогулок, поездок, путешествий, заплывов, смеха и маленьких радостей, которые должны случаться, независимо от того, сколько времени впереди.

По словам команды Instinct, в кампании решили отказаться от привычной эмоциональной драматургии и сделать акцент на телесной памяти.

Виктор Дядченко, креативный директор Instinct: Наш мозг устроен удивительно: когда он слышит гиперреалистичный звук шуршания мха или видит игру света на морской гальке, он автоматически включает соматосенсорную кору и эффект синестезии: мозг «дорисовывает» реальность, и зритель «чувствует» запах травы или ветер на коже. И хочет поделиться такими ощущениями еще с кем-то. Мы активировали эмпатию не через сочувствие, а через кончики пальцев.

Юлия Комоликова, креативный директор Instinct: Чтобы этот фокус сработал, мы пересобрали работу со звуком. Использовали метод ассоциативного озвучания — насытили сцены звуками, которых вообще нет в видео. Показав тенистую лесную тропинку, мы обволокли мозг зрителя далеким лаем собаки, дребезжанием велосипедного звонка или хлопками футболки на ветру. Эти триггеры мгновенно запускают личные воспоминания, создавая эффект абсолютного погружения.

Продолжением кампании стал офлайн-спецпроект с друзьями фонда. Они оставили автографы на природных объектах — мхе, речной гальке и ракушках, — превратив их в арт-объекты, связанные с идеей проекта.

Команда продакшена Spot:

Для нас было важно не просто снять красивый ролик, а создать опыт, в котором зритель буквально оказывается внутри происходящего. Поэтому мы много работали с реальными фактурами, светом, звуком и предметами, которые можно почти физически почувствовать через экран. Каждый артефакт, использованный на съемке, помогал собрать этот мир из тактильных ощущений, а теперь они продолжают жить уже за пределами ролика.

К проекту присоединились Саша Петров, Аглая Тарасова, Александр Паль, Даша Мельникова и Саша Ревенко. Их воспоминания о простых ощущениях — первом море, прогулках по лесу или детских играх — легли в основу материалов для социальных сетей.

Состав творческой группы:

«Дом с маяком» (клиент)

Instinct (агентство)

Spot (продакшен):

Генеральный продюсер: Михаил Маризов

Руководитель производств: Самат Юзеев

Исполнительный продюсер: Инна Давыдова

Ассистент продюсера: Лена Буканович

Директор группы: Дима Зебзеев

Второй режиссер: Тата Полковникова

Художник-постановщик: Таша Назаренко

Ассистент художника-постановщика: Алина Вакараш

Кастинг директор: Варя Бабиева

Художник по костюму: Рада Бойко

Ассистент художника по костюму: Евдокия Шафигуллина

Администрация: Валерий Назаренко, Ярослав Мухин, Азамат Сенсенбаев

Пост-продакшн продюсер: Соня Глухова

Режиссер монтажа: Юра Русаков, Полина Жиркова

Цветокоррекция: Артем Леонов

Композитор: Дим Муратов

Моушн-дизайнер: Вадим Соловьев

Технический монтажер: Юля Иванова